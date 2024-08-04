Героический экипаж Ту-134: cтрелковый бой в летящем авиалайнере

Свой полувековой юбилей отметила на прошедшей неделе группа "Альфа". В боевой истории этого уникального подразделения по борьбе с терроризмом, созданного летом 1974 года приказом председателя КГБ при Совете министров СССР Юрия Андропова, немало славных страниц. Каждая из них – операция на грани риска для ее бойцов по пресечению террористических, диверсионных, особо опасных преступных акций, захватов членов экипажей и пассажиров на аэродромах, вокзалах, водных портах на территории страны.

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Знакомясь с обстоятельствами таких акций, не перестаешь поражаться мужеству и самоотверженности ее участников. Об одной из них сегодня нашей редакции рассказывают непосредственные свидетели мастерства, умения мгновенно принимать решения в экстремальных ситуациях.

Владимир Гасоян был штурманом того самого Ту-134 Тбилисского авиаотряда, который группа оголтелых мажоров 18 ноября 1983 года пыталась угнать в Турцию. Ирина Викторова (в то время еще Химич) – стюардессой. Экипаж лайнера, как и прибывшие в ночь на 19 ноября из Москвы альфовцы, вел себя мужественно, не дав террористам осуществить свой кровавый замысел.

Оказав им еще в воздухе сопротивление, сумели, несмотря на угрозы бандитов и сложные метеоусловия, посадить лайнер в аэропорту Тбилиси. На следующий день группа «А» КГБ СССР штурмом захватила самолет. Из находившихся на борту 57 человек (50 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли 5, ещё 10 получили ранения.

Как вспоминает Владимир Бадоевич, после того как ворвавшийся в кабину террорист расстрелял бортинженера и тяжело ранил пилота-инструктора из Грузинского управления ГА, штурман, не замеченный благодаря шторке, укрывавшей его рабочее место, разрядил свой пистолет Макарова в одного бандита и ранил второго ворвавшегося в кабину. Подключился к перестрелке и пилот– инструктор Ахматгер Гардапхадзе. Вместе со стюардессой им удалось закрыть кабину и благополучно произвести посадку.

Штурвалом при этом управлял в качестве командира пилот, выполнявший свой первый самостоятельный рейс Вячеслав Габараев. Забегая вперед, скажем, что оба – и Гасоян, и Гардапхадзе за свои действия были позже удостоены званий Героев Советского союза, пилот Габараев – ордена Октябрьской революции, Химич – ордена Красной Звезды.

– Могу только сказать, – вспоминает Гасоян, – что после посадки кошмар на борту продолжался вплоть до прибытия ночью из Москвы альфовцев под командой легендарного Геннадия Зайцева, с которым после моего перевода в Москву я имел счастье неоднократно общаться. Дело в том, что местные силовики, не имевшие опыта борьбы с террористами, действовали неумело, пойдя вначале на совсем не подготовленный штурм, чем еще более обострили ситуацию. В этой суматохе погибла вторая наша стюардесса, Валя Крутикова, тяжело ранили выскочившего из самолета пассажира. – Как действовали утром 19 ноября спецназовцы под руководством командира группы Геннадия Зайцева? В высшей степени профессионально! Непосредственное руководство штурмом самолёта было возложено на майора Михаила Головатова. Помню, что тренировку операции ребята провели на аналогичном Ту-134.



Под предлогом техобслуживания c нашего самолёта слили топливо, до мелочей отрепетировав детали штурма, отключили освещение вокруг, заняли исходные позиции у кабины пилотов и на плоскостях крыльев. А дальше, проникнув тремя группами в самолет через пилотскую кабину и с плоскостей крыльев, начали штурм. Угонщики так и не сумели воспользоваться имевшимися у них гранатами, кстати, оказавшимися не боевыми. Операция по обезвреживанию террористов длилась всего восемь минут, никто из спецназовцев при этом не пострадал.

Пользуясь случаем, добавляет Владимир Бадоевич, хотел бы от всех нас, во многом оставшимся живыми и благодаря им, поздравить всех альфовцев, а особенно тех из ветеранов, кому тогда без единого выстрела в считанные минуты удалось освободить пассажиров и обезвредить преступников.

– А я вспоминаю, как мы в годовщину 30-летия этого трагического события вместе с Владимиром пришли на урок патриотизма в московскую кадетскую школу, – говорит Ирина Викторова. – И вдруг после наших выступлений меня обнимает незнакомый мужчина: «Как я рад, что наконец нашел вас, тех кого мы тогда в Тбилиси освобождали!». Им оказался сотрудник подразделения «А» КГБ СССРУ Владимир Игнатов. Тот самый, что, участвовал в штурме по освобождению нашего самолета от банды захватчиков, потом служил в охране Михаила Горбачева, а уйдя на заслуженный отдых, стал одним из руководителей Международной Ассоциации «Альфа».



Немного позже мы познакомились и с Геннадием Николаевичем Зайцевым. Надо ли говорить, какое волнение меня охватывает, когда я слушаю их рассказы о той или иной проведенной ими операции. Вот где истинное проявление патриотизма, когда ты, не задумываясь, на грани жизни и смерти делаешь все от тебя зависящее, чтобы спасти жизни других!

На вопрос, что чувствовал представитель совсем не боевой авиационной профессии, когда принял непростое решение впервые в своей жизни применить табельное оружие против человека, Гасоян ответил так: «Это были нелюди. Разве они о чем-то задумывались, хладнокровно расстреливая нас и пассажиров? Нет, я нисколько не жалею о том своем решении, несмотря на огромную травлю, которую нам потом устроили в Грузии.

Знаете, только поначалу был страх перед возможным судом за превышение пределов обороны. Тем более, когда нас обвиняли в убийстве «борцов за свободу». Но теперь уверен: с бандитами надо поступать только так – беспощадно и жестко».

Владимиру Бадоевичу действительно не стоит корить себя за тот его выстрел в кабине Ту-134. Решение действительно стало судьбоносным в той острокритической ситуации. В одной из газетных статей, рассказывающей об очередной встрече с молодежью Героя Советского Союза Гасояна, есть слова открывшего эту встречу Геннадия Зайцева:

«Я хочу вам представить человека, поступок которого кардинально изменил ситуацию на борту своего самолета. Если бы не он, нетрудно себе представить, что бы произошло дальше».



Столь высокой оценки легендой «Альфы» действий авиатора, сорвавшего планы угонщиков самолета (а речь шла именно о Гасояне) как вы понимаете, заслужить непросто.