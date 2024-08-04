«Много ночей работала»: швея из Вьетнама не спит уже 30 лет

Швея Нгуен Нгик Ми Ким из Вьетнама утверждает, что не спит уже на протяжении 30 лет. По ее словам, она еще с детства любила поздно отходить ко сну, с возрастом эта привычка сохранилась. Когда женщина устроилась работать швеей, необходимость спать и вовсе пропала.

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— Я вышиваю и не могу позволить себе поспать, потому что боюсь, что не смогу идти в ногу со временем. В первый раз, когда я не спала, производя одежду, я столкнулась со многими трудностями. Я не только постоянно засыпала, но и много ночей работала бессознательно. В такие моменты я совершала много ошибок, — рассказала вьетнамка.



Со временем Нгуен адаптировалась к работе ночью и научилась не спать не только днями, но и годами. Ее глаза и тело привыкли к недостатку сна. Никаких проблем со здоровьем у нее нет, на плохое самочувствие она не жалуется.

Специалисты со всего мира крайне удивлены данным феноменом и пока не могу его подтвердить, однако соседи вьетнамки утверждают, что Нгуен действительно работает круглые сутки, mk.ru.

Ученые из Исландии, Швеции, Великобритании и Австралии выяснили, что регулярные занятия спортом помогают справиться с бессонницей.