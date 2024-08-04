Главное, за что Сталин должен был быть благодарен Рихарду Зорге

Императорская Япония времен Второй мировой войны – довольно сильное, насквозь милитаризированное государство, которое развязало войну против Китая, претендовала на значительную часть восточных территорий Советского Союза и стала союзником фашистской Германии.

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Если бы не разгром немецко-фашистских войск под Москвой, Япония нанесла удар по СССР. Об этом свидетельствуют многие исторические факты. Но до сих пор мало известно, какой была закулисная борьба японских политиков и дипломатов, как и на каком уровне принимались важнейшие стратегические решения и директивы.

Об этом, а также о целом ряде других до сих пор малоизвестных фактов рассказывает известный политолог-востоковед, доктор исторических наук, председатель научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин.

«СП»: Накануне нападения гитлеровской Германии на Советский Союз при активном участии Сталина был подписан советско-японский Пакт о нейтралитете. Какую роль сыграло это соглашение, удерживало ли оно японское руководство от нападения на нас?

– Я не могу разделить мнение о том, что Пакт с японцами обезопасил нашу страну от удара с востока. В своем отношении к договоренности с Москвой японцы действовали в высшей степени коварно. Обнимавшийся со Сталиным на перроне Ярославского вокзала и клявшийся соблюдать верность Пакту министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока 22 июня 1941 года был первым, кто настойчиво предлагал императору Хирохито незамедлительно нанести удар по Советскому Союзу. Затем последовала беспрецедентная подготовка японской армии к осуществлению плана войны против СССР «Кантокуэн» – «Особые маневры Квантунской армии». К середине августа была создана миллионная группировка вторжения.

Сталин понимал, что, несмотря на подписание пакта о нейтралитете, японцы не ослабят свою боевую готовность на границах с СССР. Тем не менее он считал, что, имея Пакт о ненападении с Германией и Пакт о нейтралитете с Японией, СССР сможет выиграть время и в течение определенного периода оставаться вне войны.

Однако советский лидер недооценил коварство государств-агрессоров, их изощренные методы дезинформации противника. Германское вероломное нападение на СССР и проявленная готовность Японии присоединиться к этому нападению с востока означали разрушение выстроенной Сталиным дипломатической конструкции на международной арене. Как показали последовавшие события, «вооруженный нейтралитет» Японии отнюдь не гарантировал безопасность СССР на Дальнем Востоке и в Сибири.

«СП»: Так что же в конечном счете удержало японцев от нападения – даже в условиях, когда Гитлер и Риббентроп жестко потребовали от своего союзника незамедлительно вступить в войну?

– Если говорить кратко, главными факторами явились провал в результате героической обороны Красной Армии германского плана «молниеносной войны» и сохранение надежной обороноспособности СССР в восточных районах страны. Немаловажное значение имел и климатический фактор – после установленного срока нападения 29 августа японское командование сочло невозможным проводить в условиях осенней распутицы и суровых зимних холодов широкомасштабные наступательные операции.

Важно отметить, что в сентябре 1941 года на Императорском совещании план «Кантокуэн» не был отменен, а был лишь перенесен на весну следующего года.

«СП»: Движение в южном направлении с целью захвата источников сырья в оставшихся «бесхозными» после оккупации Германией западноевропейских колоний в Юго-Восточной Азии было альтернативой удару на севере?

– Не совсем так. После введения американцами, англичанами и голландцами летом 1941 года эмбарго на экспорт в Японию жизненно необходимого сырья, в первую очередь нефти и металлического лома, а также замораживания японских активов за рубежом, в руководстве Страны восходящего солнца увеличилось число сторонников разрешения сырьевой проблемы вооруженным путем.

Не останавливаясь перед перспективой «большой войны» с англосаксонскими государствами – США и Великобританией. Считалось, что войну на юге Япония сможет осуществить в зимний период 1941-1942 годов. А затем в случае военного успеха Германии и переброски Сталиным дальневосточных дивизий и военной техники на советско-германский фронт захватить «малой кровью» советские Дальний Восток и Сибирь.

Как свидетельствуют документы, между Германией и Японией была достигнута договоренность о разделе после разгрома СССР нашей страны по меридиану Омска. Есть и документальные подтверждения того, что в случае падения Москвы японское наступление на севере могло произойти до или в ходе войны против западных союзников.

«СП»: Часть японского истеблишмента выступала за то, чтобы до последнего продолжать переговоры в Вашингтоне об «урегулировании» японо-американских отношений. Чего добивались президент Франклин Рузвельт и госсекретарь Корделл Хэлл от японцев? На какие компромиссы были готовы?

– По большому счету американцы удовлетворились бы выводом японских войск из Китая и французского Индокитая, а также выходом Японии из Тройственного пакта Германии, Японии и Италии, который в Вашингтоне и Лондоне рассматривался как направленный в первую очередь против англосаксонских государств.

В этом случае была бы восстановлена торговля и разморожены японские активы. При этом западные союзники могли согласиться с существованием созданного в 1932 году на территории оккупированной северо-восточной части Китая марионеточного государства Маньчжоу-Го.

Но если политики выступали за то, чтобы продолжать переговоры в расчете на уступки американцев и англичан или нахождение каких-либо устраивающих Токио компромиссов, то японские генералы и адмиралы на заседаниях Координационного совета и Императорских совещаниях заявляли, что «промедление смерти подобно».

И соглашались на консультации с американскими руководителями лишь с целью скрыть подлинные замыслы начать войну.

«СП»: Последнюю главу своей новой монографии «Японская дилемма 1941 года: удар на север или на юг» вы посвятили проблеме адекватного отражения результатов деятельности Рихарда Зорге. Чем вызвана необходимость специального возвращения к этой теме?

– Я давно выступаю против, скажем так, приукрашивания подвига Героя Советского Союза, выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге. Ибо этот пожертвовавший своей жизнью в интересах защиты нашей страны настоящий герой не нуждается в приписывании ему дополнительных заслуг.

Отмечу, что главная заслуга Зорге не столько в информации о приближающемся нападении Германии на СССР, которая поступала и из многих других источников, сколько во вскрытии планов Токио в отношении удара по нашей стране летом-осенью 1941 года.

Добытые им в высшей степени достоверные сведения о решении Императорского совещания 6 сентября воздержаться от реализации осенью-зимой плана войны против Советского Союза позволили Сталину и советскому командованию перебросить дополнительные дивизии Красной Армии на советско-германский фронт, что в значительной степени позволило защитить Москву и перейти в контрнаступление.

Что же касается донесений Зорге о скором нападении Германии на СССР, то они отличались противоречиями, назывались различные даты, что, на мой взгляд, являлось результатом успешных германских операций по дезинформации противника.

В частности, не подтверждаются документами утверждения о том, что Зорге направил в Москву сообщение, содержащее информацию о «начале войны воскресным утром 22 июня 1941 года».

«СП»: Что в политике современной Японии в отношении нашей страны вызывает особые опасения?

– Несмотря на временные заигрывания ныне покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ с российскими руководителями с целью всевозможными посулами добиться их согласия отдать имеющие большое хозяйственное и военно-стратегическое значение Курильские острова, в действительности в этом государстве, как прежде, так и сейчас рассматривают Россию враждебной страной.

И дело не в том, что якобы причиной враждебности стала специальная военная операция на территории бывшей УССР. Под воздействием японской мощной пропагандистской машины 95 % жителей этой страны отвечают на опросах об отсутствии расположения и симпатий к России и русским. Русофобия в нынешней Японии, что называется, зашкаливает.

В Токио допускают размещение на своей территории американских ракет средней и малой дальности, способных поражать цели на нашей территории. Заговорили о «приглашении» в Японию американского ядерного оружия, которое, кстати, нелегально давно имеется на Японских островах. Отдельные «горячие головы» открыто в ходе избирательных кампаний ратуют за ядерное вооружение самой Японии.

Отбросив разговоры о «сугубо оборонительной доктрине», японское правительство вопреки Конституции страны быстро воссоздало вооруженные силы, по мощи превосходящие армии и флоты ведущих европейских держав. Так что милитаристский угар в Японии продолжается, и Российская Федерация не может этого не учитывать.