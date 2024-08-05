Кто из мировых лидеров имел двойников

Сфотографироваться с двойником известной исторической личности – очень популярный аттракцион в туристических местах всех стран. У нас наиболее популярны Ленин, Сталин и Брежнев, желающих стоять рядом с Хрущёвым нет, а в Горбачёва давно уже никто не решается наряжаться – чревато, были уже инциденты.

В городах «Золотого кольца» имеются ряженые Иваны Грозные (всегда в образе гражданина Бунши), Петры I и прочие цари, Николай II по понятным причинам отсутствует. На Дворцовой площади в Питере есть ещё Екатерины и Елизаветы, в ассортименте, но какие-то неубедительные – разряженные в пошлые кружева бабищи.

В Великобритании – Уинстон Черчилль и Оливер Кромвель (один в один как на памятнике), во Франции – Наполеон и «король-солнце» Людовик XIV, в США – так называемые «отцы-основатели».

Турки предложат сфотографироваться с Сулейманом Великолепным и его прекрасной русской женой – Хюррем-султан в девичестве звали Анастасия Лисовская. Ататюрк под запретом, это национальная святыня. Кто-то, наверное, есть у немцев, испанцев и итальянцев, бизнес-то популярный. Пипл хавает, актёры очень прилично зарабатывают, а туристическая отрасль развивается.

На самом же деле тема двойников исторических персонажей крайне загадочная и, по большей части, секретная. Так как напрямую связана с безопасностью первых лиц государств. Ведь идея подменить правителя на двойника на особо опасных мероприятиях напрашивается сама собой.

Считается, что придумали это на Востоке, где всевозможных шахов-падишахов и прочих султанов очень часто резали. Если в гости к гуриям отправился двойник, то вскоре на сцене появлялся живой правитель с верными нукерами, и уже путчисты в полном составе отчаливали в страну счастливой охоты. Удобно.

Рассуждать о том, что было 200-300 и более лет назад, не стоит, так как даже о событиях XIX века имеется крайне скудная и противоречивая информация. Более того, как на самом деле выглядели многие из тех, в кого нынче наряжаются артисты, неизвестно. Фотографии ещё не было, а нарисованные художниками парадные портреты порой имеют очень мало общего с реальностью.

У вождя нашей революции двойника не было, дворянин Ульянов был очень храбрым человеком и личной безопасностью, увы, откровенно пренебрегал. В него стреляли – считается, что полуслепая Фанни Каплан, хотя тут дело очень тёмное – но не особо удачно. И в итоге всё-таки отправили на тот свет. Версий смерти Ленина множество, но все они сводятся к отравлению.

Тем не менее двойник Владимира Ильича известен, его звали Иосиф Славкин. Был он намного моложе, но, действительно, очень похож. Собственно, с него в 30-е годы и позже писали все портреты Ленина, выступал он и натурщиком для скульпторов, его даже фотографировали – вместо Ильича. Брал за свои услуги очень много, но деньги у него не задерживались – крепко пил. Однако прожил долго, аж до 1974 года.

У Сталина двойники уже были, но причины их появления относятся скорее не к личной безопасности. «Культ личности», действительно, присутствовал – всем хотелось пообщаться с великим человеком, пригласить его на своё мероприятие. Поэтому в театре на премьере или в президиуме какой-нибудь пустой говорильни располагался актёр, а сам глава правительства сидел в Кремле и допоздна работал. Разделение труда.

Самый известный «двойник» Иосифа Виссарионовича жив и поныне, его зовут Феликс Дадаев. Считается, что он работал вместо вождя на различных мероприятиях, во всяком случае, так этот человек сам о себе рассказывает. Дескать, НКВД его «рекрутировало» и привлекло к охране «отца народов».

Наверное, именно так всё и было. Есть только один момент, который очень смущает – народный артист Дагестанской АССР аж на 45 лет младше, чего не исправить никаким гримом. Поэтому его рассказы стоит делить на десять, а то и на сто десять. Но да, очень похож, факт.

Адольф Гитлер вполне обоснованно опасался за свою безопасность и имел двойника, точнее, нескольких. На публичных мероприятиях, где фюрера видели только издалека, работали «статисты», а вот для всевозможных приёмов имелся практически «клон».

Густав Веллер не был артистом – простой трудяга, нашли его случайно. Как впоследствии выяснили, он даже приходился Алоизовичу дальним родственником, поэтому его берегли. Сходство было таким, что подмену отличало только ближнее окружение лидера НСДАП, от политика всё-таки пёрло харизмой, а двойник имел повадки простого обывателя.

Весной 1945-го труп Веллера был обнаружен недалеко от рейхсканцелярии, судя по всему, родственник фюрера пытался бежать.

Но погиб от случайной пули или осколка. Советские медики осмотрели тело и сказу определили подмену, так как отсутствовали характерные следы от ранения на левом бедре, полученного ефрейтором Адольфом Гитлером в годы Первой Мировой войны.

По причине того, что Борис Ельцин сильно злоупотреблял спиртным, с его двойниками нередко случались казусы. Таковые при желании можно найти даже в архивах телевидения: если на экране президент выгладит подтянуто и без запойных мешков под глазами, то это не он, а какой-то вполне себе приличный гражданин. Как зовут этого человека (людей) неизвестно, тут всё ещё очень долго будет засекречено.

В какой-то момент секретарша Джанет Чарльз поняла, что очень похожа на английскую королеву Елизавету II, и решила изменить свою судьбу.

Женщина переквалифицировалась в актрису, стала играть на сцене и в сериалах свою царственную «сестру». Они, действительно, поразительно похожи, и разница в возрасте всего полтора года, Джанет Чарльз помоложе.

Считается, что они никогда не встречались, но в это поверить сложно. Дело в том, что актрису периодически приглашали на различные репетиции официальных мероприятий – правильно выставить свет, организовать движение людей, охрану, и т. д.

И там они вполне могли пересекаться. Актриса ушла из жизни два месяца назад, 2 июня 2024 года.

Имеются ли двойники у нашего нынешнего главы государства, Владимира Путина? Об этом часто судачат злые языки, но подтверждений нет. И вряд ли когда будут.