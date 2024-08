Ученые описали древний вид пингвинов, живших 24 млн лет назад

Представители древнего вида пингвинов были одними из самых маленьких нелетающих морских птиц ростом до 30 сантиметров. Эти животные населяли Землю 24 миллиона лет назад.

Плотность костей древних животных, во многом соответствующая плотности костей ныне живущих видов, указала на удивительную способность птиц к плаванию. Вид назвали Pakudyptes hakataramea («Маленький ныряльщик»).

Изучение скелета пингвинов позволило ученым сделать ряд открытий. В частности, был закрыт пробел в эволюции крыльев пингвинов, над которым биологи давно ломали голову.

Результаты исследования ученых из новозеландского Университета Отагобыли опубликованы изданием Journal of the Royal Society of New Zealand.

Ранее немецкие ученые разработали новый метод учета императорских пингвинов. Он позволяет более точно оценить численность нелетающих птиц, которые находятся под угрозой из-за климатических изменений.