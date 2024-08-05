5 августа: какие праздники сегодня отмечают в России и мире

5 августа в мире отмечают Международный день светофора, а в разных странах — национальные и государственные торжества. Например, в Иране — Исламский день прав человека, а в Канаде — гражданский праздник. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 5 августа — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в мире

Международный день светофора

5 августа 1914 года на дорогах американского Кливленда зажгли первый в мире светофор. Это устройство имело два фонаря: красного и зеленого цветов — об их переключении предупреждал звуковой сигнал.

До России инновация дошла к началу 1930-х. Первый светофор установили в Санкт-Петербурге, на углу Невского и Литейного проспектов. Через несколько месяцев устройства появились в Москве — на углу Петровки и Кузнецкого моста. Третьим городом, где установили светофоры, стал Ростов-на-Дону.

Праздники в разных странах

Исламский день прав человека в Иране

5 августа 1990 года была ООН в 1948-м — некоторые мусульманские страны посчитали, что декларация ООН не учитывает религиозные и культурные особенности стран Востока.

Каирская декларация утверждает исламский закон шариат в качестве единственного источника. Документ акцентирует внимание не только на правах человека, но и на добродетелях — трудолюбии, служении ближнему и так далее.

Гражданский праздник в Канаде

В первый понедельник августа в Канаде отмечают Гражданский праздник. По сути, это «лишний» выходной, установленный государством, чтобы жители страны могли насладиться теплом последнего летнего месяца. Как правило, Гражданский праздник канадцы проводят на природе, за семейным столом или посещают концерты, фестивали и другие мероприятия.

Какие еще праздники отмечают в мире и в разных странах 5 августа

Всемирный день устриц;

Дeнь победы и благодарности отчизне в Хорватии;

День фермера в Замбии;

День торговли в Исландии.

Какой церковный праздник сегодня

День Почаевской иконы Божией Матери

Легенда гласит, что в 1240 году на Почаевской горе поселились два инока. Однажды им явилась Дева Мария в окружении языков пламени. Когда видение исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток ее правой ноги. На списках чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы часто изображают камень с отпечатком стопы Божией Матери.

История оригинального образа начинается в 1559 году, когда митрополит из Константинополя оставил дворянке Анне Гойской икону Пресвятой Богородицы в качестве благословения. Согласно преданию, через некоторое время ораз начал светиться, а в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп. После этого женщина передала икону монахам, жившим на Почаевской горе. Позже их обитель превратилась в большой монастырь.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 августа

День памяти мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников;

День памяти праведного воина Феодора Ушакова;

День памяти священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского;

День памяти священномученика Михаила Троицкого.

Приметы на 5 августа

Хозяйкам, которые сегодня готовят варенье, нельзя давать его пробовать даже членам семьи, иначе варенье испортится;

Долго спать и лениться 5 августа нельзя — удача будет сопутствовать тем, кто рано встает и поздно ложится;

Рубить калину и ломать ветки — к неудачам в любви;

Филин громко ухает — к похолоданию.

Кто родился 5 августа

Илья Репин (1944-1930)

Художник Илья Репин Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Бурлаки на Волге», а также портреты писателя Льва Толстого, композитора Модеста Мусоргского и других видных деятелей искусства.

Нил Армстронг (1930-2012)

Американский астронавт, летчик военно-морского флота и космический инженер Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на Луну. 21 июля 1969 года, в 2:56 по всемирному времени на пленку запечатлели первый шаг по поверхности земного спутника. На Луне Армстронг пробыл два часа, 31 минуту и 40 секунд.

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества

Нил Армстронг астронавт



Кто еще родился 5 августа