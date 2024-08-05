Зачем компании оплачивают женщинам заморозку яйцеклеток

Каждая пятая американская компания готова финансировать своим сотрудницам лечение бесплодия или сохранение фертильности. Еще десять лет назад корпораций, готовых нести такие затраты, было в разы меньше — около пяти процентов. Участники рынка объясняют повышение выплат гражданской позицией жительниц США, обращающих внимание на существующие проблемы, а также примером компаний-первопроходцев. В России, по словам экспертов, такая опция развита меньше, но все же доступна топ-менеджерам и «самым важным людям в компании». Как низкие цены способствуют развитию «овариального туризма» и зачем женщины на это идут — в материале «Ленты.ру».

© РИА Новости

Крупные холдинги все чаще оплачивают заморозку яйцеклеток своих сотрудниц

Такими составляющими соцпакета, как ДМС или оплата фитнеса, в крупных компаниях сегодня мало кого удивишь, — забота о сотрудниках стала чем-то вроде правил хорошего тона и стремления к work-life balance. Однако некоторые крупные корпорации, такие как Google и Apple, пошли еще дальше, предложив своим сотрудницам дополнительный бонус: оплату заморозки яйцеклеток — криоконсервации.

В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) такая возможность Пентагон.

Аргентинский бизнесмен Мартин Варсавски в 2016 году представил стартап под названием Prelude Fertility. Помимо борьбы с бесплодием, в его функционал входит заморозка яйцеклеток — услуга, предоставляющая женщинам возможность строить семью и карьеру без оглядки на биологические часы. Prelude сделала ставку на готовность молодых женщин выделить из своего бюджета до нескольких тысяч в год, чтобы найти баланс между семьей и работой.

«Как вы распорядитесь своей жизнью, зная, что ваши яйцеклетки будут в целости и сохранности?» — обращалась к женской аудитории бывший топ-менеджер Apple Эллисон Джонсон, помогавшая стартапу Варсавски разработать маркетинговый план. Зная, что беременность можно отложить на потом, проще получить желаемое образование, дождаться появления подходящего партнера и посмотреть мир, утверждала она.

До $25 тыс. в год тратят американские корпорации на борьбу с бесплодием и сохранение фертильности сотрудниц



В 2019 году о расширении лимита на лечение бесплодия до 25 тысяч долларов объявила американская компания Starbucks. Еще 40 процентов от этой суммы сотрудницы смогут получить на оплату лекарств. Match Group, владеющая такими приложениями для знакомств, как Tinder и Hinge, два года назад также увеличила размер такого пособия, подняв его до 10 тысяч долларов. А корпорация Amazon распространила льготу с услугами, направленными на повышение фертильности, сразу на миллион своих сотрудников. Эта опция позволяет оплатить около двух циклов лечения, пояснили представители торговой площадки.

Американский финансово-экономический журнал Forbes за некоторое время до пандемии анонсировал для своих сотрудниц выплату в размере 25 тысяч долларов на лечение бесплодия (замораживание эмбрионов для будущего переноса в полость матки) и сохранение фертильности (под последним понималась заморозка яйцеклеток). Однако по факту решение проблем с бесплодием обходится, как правило, дороже.

Покрыть расходы женщин на криоконсервацию сегодня готова каждая пятая корпорация в США

Стоимость одного цикла ЭКО с учетом лекарств может превышать 20 тысяч долларов, а для успешного результата зачастую требуется несколько циклов. Заморозка яйцеклеток — тоже дорогая процедура, цена которой варьируется от 4,5 до 8 тысячи долларов за визит к врачу. Вдобавок требуется оплачивать лекарства стоимостью еще около 5 тысяч долларов и платить порядка 500 долларов в год за хранение.

В $13,5 тыс. в год обойдется жительнице США замораживание яйцеклеток



В 2015 году только 5 процентов крупных работодателей в Штатах покрывали расходы сотрудниц на криоконсервацию, следует из публикации The New York Times. Однако уже к 2023 году таким принципом стала руководствоваться каждая пятая корпорация. Число жительниц США, воспользовавшихся методом сохранения фертильности, за это время также выросло: с 7,6 тысячи случаев десять лет назад до 29,8 тысячи случаев к 2022 году.

Компании, предусмотревшие эту опцию, дают женщинам возможность не выбирать между успешной карьерой и детьми, а постараться решить эти вопросы поэтапно, высказывалась в защиту подобных программ активистка и основательница форума Eggsurance.com Бриджит Адамс. Тем самым бизнес оптимизирует расходы, которые ему пришлось бы нести при поиске новых сотрудников в случае ухода работницы в декрет. За этим может стоять и попытка компенсировать сотрудницам время, которое они потратили, работая в холдинге. Если же предприятие не берет на себя оплату процедур, заморозка яйцеклеток обходится так дорого, что круг людей, готовых прибегнуть к ней, серьезно сужается, подчеркивается в публикации NYT.

В клиниках Spring в США в прошлом году количество циклов замораживания яйцеклеток увеличилось на 37 процентов к предыдущему году. Такая же динамика наблюдается и в других американских клиниках по лечению бесплодия, отмечают представители Общества вспомогательных репродуктивных технологий. Средний возраст пациенток, обращающихся за этой услугой, уменьшается, и этот процесс совпадает с устойчивым ростом корпоративных льготных пакетов.

Во многих холдингах такие льготы появились благодаря гражданской позиции женщин, долгие годы плативших за заморозку яйцеклеток из своего кармана. Они неоднократно во всеуслышание декларировали, что коллеги, планирующие повторить этот путь, не должны нести все расходы в одиночку. Спустя какое-то время корпорации прислушались к ним и включили компенсацию трат в список бонусов, о которых обычно рассказывают во время собеседования. Однако в случае смены работы девушкам все еще приходится покрывать расходы на хранение яйцеклеток из своего кармана.

Программа заморозки клеток складывается из обычных этапов программ ЭКО

Перед началом программы получения яйцеклеток женщине необходимо пройти расширенное обследование, предупреждает репродуктолог Екатерина Смелова. Объем этого обследования определяется Приказом МЗ РФ №803н и Клиническими рекомендациями по ВРТ; оно включает как минимум 15 пунктов, к которым врач при необходимости может добавить дополнительные. Процесс обследования в среднем занимает один-два месяца. Тщательная подготовка необходима для того, чтобы выявить противопоказания, по возможности устранить их, а также минимизировать риски осложнений.

В естественных условиях в норме у женщины ежемесячно созревает и освобождается одна яйцеклетка (иногда — две). Происходит это внутри расположенного в яичнике пузырька — фолликула. «Чтобы синхронно созрело несколько фолликулов, проводится стимуляция суперовуляции. Она заключается в ежедневном введении гормональных препаратов. Раз в два-три дня нужно приходить к врачу на УЗИ, чтобы он оценил рост фолликулов. В среднем стимуляция длится от восьми дней до двух недель», — рассказала «Ленте.ру» специалист-репродуктолог.

Когда клетки созревают, врач извлекает яйцеклетки, пунктировав фолликул. Этот этап называется пункцией и проводится под внутривенной анестезией, указала эксперт. Затем под контролем УЗИ через стенку влагалища врач вводит специальную иглу, прокалывает фолликул и «выкачивает» фолликулярную жидкость с яйцеклеткой. Далее с ней работает эмбриолог — очищает клетки, оценивает, какие из них пригодны к заморозке.

Клетки замораживаются в специальных пробирках — криотопах, которые в дальнейшем хранят в специальных сосудах Дьюара с жидким азотом при температуре минус 196 градусов. В таком состоянии они могут храниться десятки лет.

Программа заморозки клеток складывается из обычных этапов программ ЭКО, говорит Смелова, поэтому и стоимость ее рассчитывается по тому же принципу, разнясь от региона к региону. Стимуляция, пункция и криоконсервация обходятся в 150-200 тысяч рублей. Еще около 1 тысячи рублей в месяц стоит хранение эмбрионов в специальном хранилище. Клиники, как правило, предоставляют возможность оплаты их хранения помесячно, на год или на несколько лет вперед.

Важно понимать, что использование яйцеклеток в будущем тоже потребует определенных финансовых вложений: помимо стандартных этапов оплодотворения и переноса потребуется дополнительная манипуляция ИКСИ. Если при обычном лабораторном оплодотворении ооцит просто помещается в одну чашу со сперматозоидами для оплодотворения, то при ИКСИ из спермы выбирается сперматозоид-отличник и вводится специальной иглой прямо в яйцеклетку

Екатерина Смелова

репродуктолог



Когда пациентка принимает решение о готовности к материнству, яйцеклетки достают из сосудов Дьюара, оттаивают до комнатной температуры, после чего используют для искусственного оплодотворения в лаборатории. Оплодотворить их можно спермой партнера или спермой донора. На финальном этапе эти яйцеклетки помещают в инкубатор, где они дозревают под присмотром эмбриолога. На пятые сутки эмбриолог выбирает морфологически лучшие эмбрионы, которые можно будет перенести в полость матки женщины. Перенесенный эмбрион имплантируется (закрепляется) в полость матки, после чего наступает беременность.

В обществе до сих пор существует небезосновательная дискуссия о безопасности ЭКО, а ранние исследования нередко обнаруживали взаимосвязь между проведением процедуры и развитием рака. Однако последние работы говорят о том, что один цикл ЭКО редко влиял на здоровье: с негативными последствиями сталкивались женщины, которым приходилось проходить лечение гормонами в течение года и дольше.

Почему женщины идут на это

Услуга замораживания яйцеклеток существует с 1980-х годов, однако в первые десятилетия к ней в основном прибегали женщины, больные раком. Побочным эффектом химиотерапии могут стать проблемы с фертильностью, и женщины, планирующие стать матерями в будущем, зачастую решали воспользоваться этой опцией до начала лечения, чтобы перестраховаться. Другим возможным показанием является ревматоидный артрит, в ходе лечения которого может произойти истощение овариального резерва, а также эндометриоз, при котором иногда случается поражение яичников.

В 2012 году Американское общество репродуктивной медицины предложило перестать относить данную процедуру к экспериментальным методам лечения: практика показала, что способ является рабочим и действенным. В следующие десять лет ее целевой аудиторией все чаще становились женщины 30-летнего возраста, еще не определившиеся с романтическими партнерами, но желающие сохранить возможность стать матерью.

Представительницы женского пола называют самые разные мотивы, побудившие их прибегнуть к заморозке яйцеклеток. Многие из них опасаются материнства по ряду причин, среди которых увеличение расходов, физические изменения, социальные и климатические проблемы. Однако желание иметь ребенка в отдаленном будущем и возможность уже в настоящем предпринять для этого определенные шаги дают им некоторое успокоение и чувство контроля над ситуацией.

Сотрудница американского сервиса заказа такси Lyft рассказывает, что криоконсервация помогла ей достичь душевного равновесия и более спокойно относиться к переработкам. Возможностью реализовать профессиональные амбиции и снять свой фильм до того, как станет матерью, объяснила прохождение этой процедуры и 30-летняя блогерша из США Серена Керриган. «Пришло время строить свою империю», — подписала она публикацию в TikTok. О похожей мотивации заявила и 31-летняя предпринимательница Али Бонар, которая вместе с женихом работала над развитием стартапа по производству граноловой пасты и не хотела отвлекаться от процесса.

Пособия по рождаемости могут быть для компаний даже менее затратными, чем другие корпоративные льготы, отмечают аналитики консалтинговой компании Segal. Все дело в том, что они затрагивают ограниченное число сотрудниц женского пола, находящихся в репродуктивном возрасте. При этом подход более крупных и менее крупных фирм разнится: первые оплачивают стоимость лечения каждого отдельно взятого работника через систему медицинского страхования, а вторые ежегодно вносят фиксированную плату, чтобы покрыть стоимость услуг для всех коллег.

Представители некоторых отраслей со временем начинают видеть в пособиях по рождаемости новый стандарт корпоративного здравоохранения. «Когда к такому способу прибегает одна компания, ее конкурентам приходится решать, хотят ли они идти по этому пути», — пояснила старший консультант по медицинскому страхованию компании Mercer Джули Кэмпбелл.

Сегодняшнее поколение — первое, кому вообще открылась возможность доступа к технологии, позволяющей немного замедлить биологические часы, отмечает колумнистка NYT, сама воспользовавшаяся этой опцией. Но есть и обратная сторона: такие возможности ведут к «магическому мышлению», и без того свойственному молодым людям, — они привыкли, что для решения каждой проблемы, с которой в молодости сталкивались их родители, есть специальное приложение. Однако реальность довольно непредсказуема, и важно смотреть на такие вопросы реалистично.

Одной из возможных проблем может оказаться нежизнеспособность замороженных половых клеток. С этим столкнулась Бриджит Адамс, прибегнувшая к криоконсервации в возрасте 39 лет. Спустя пять лет, решив, что время для беременности пришло, она обнаружила, что только одна из всех замороженных яйцеклеток оказалась жизнеспособной. Исследования говорят, что подобное случается нередко, и такая вероятность напрямую коррелирует с возрастом женщины, обратившейся к процедуре. У Адамс была только одна попытка, но имплантированный эмбрион не прижился, и спустя четыре дня после зачатия она потеряла ребенка. В конечном счете у женщины все-таки родилась дочь, но для этого ей пришлось воспользоваться донорской яйцеклеткой.

В России развивается «овариальный туризм»

В России до сих пор заморозку клеток на будущее женщины проводят в основном по собственному желанию и на собственные средства, констатирует Смелова. «Лично в моей практике пока не встретилось ни одного случая, когда эта процедура была бы проспонсирована работодателем», — делится она своими наблюдениями. Тем не менее востребованность процедуры заморозки половых клеток растет, причем касается она как женщин, так и мужчин, которые тоже могут заморозить свой биоматериал.

«Если еще лет десять назад о данной возможности мало кто слышал, то сегодня женщины сами обращаются в клиники с таким запросом. Думаю, это связано с тем, что о методе ЭКО и связанных с ним технологиях стали чаще и более открыто говорить», — рассуждает врач-репродуктолог. Сильно затягивать с этим она не советует: проводить заморозку рекомендуется до 35 лет, так как с этого возраста репродуктивная функция женщины начинает ощутимо угасать.

Качество и количество яйцеклеток (а значит, возможность самостоятельно зачать ребенка) с возрастом беспощадно ухудшается, солидарна с коллегой основательница и главный врач Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова. По данным Американской ассоциации акушеров и гинекологов, в 30 лет шанс естественной беременности составляет 1 к 4, в 40 лет — уже 1 к 10, напоминает собеседница. В последние годы все популярнее становится «социальная заморозка» яйцеклеток — когда процедуру проводят не по медицинским показаниям, а здоровым фертильным женщинам по их запросу, замечает она.

Интересно, что сейчас очень развит «овариальный туризм» в Россию. Иностранки и русскоязычные эмигрантки приезжают к нам, чтобы заморозить яйцеклетки. Связано это с низким ценами: данная процедура у нас одна из самых дешевых в мире. К тому же в РФ у пациентов всегда и в любой ситуации существует возможность прямого контакта с лечащим врачом, все вопросы с которым можно обсудить напрямую. Для европейских клиник это зачастую неприемлемая практика, поскольку все общение идет через ассистентов

Елена Младова

основательница и главный врач Института репродуктивной медицины Remedi



Представители медицинских клиник, опрошенные «Лентой.ру», не сталкивались с ситуациями оплаты криоконсервации работодателем. В российских корпорациях таких опций, как правило, нет, но они могут появиться в будущем, допустила Младова. Несмотря на отсутствие публичных примеров, у топов была и остается возможность получить средства как на дорогостоящую операцию, так и на криоконсервацию ооцитов и их хранение, указала основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

«Но это бонус не для всех, рассчитывать на него может скорее топ-менеджмент. Обычно подобные преференции доступны трем-пяти важным людям в компании. Зачастую они напрямую подчиняются собственнику, а не генеральному директору. Например, этим счастливчиком может стать исполнительный, операционный или финансовый директор», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Все перечисленное, по ее словам, касается того ограниченного числа работников, доверие и лояльность которых для собственника стоит во главе угла. Вряд ли подобная практика может стать повсеместной, полагает Курбанова.

Одна из жительниц Москвы, прибегнувшая к услуге криоконсервации, сравнивает ее с женским КАСКО. «Мы ведь страхуем дом, машину, здоровье. И тут ровно то же самое. Чтобы через год или два не кусать локти, что опоздала», — объясняет она.