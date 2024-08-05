Почему огурцы и помидоры не относятся к овощам

А вы тоже привыкли к мысли, что все, что растет на стеблях над землей и под ее поверхностью — это овощи, а все что на деревьях и кустах — это фрукты? Но это совсем не так и растительный мир устроен сложнее, чем мы думаем. Огурцы и помидоры, с которыми мы имеем дело практически ежедневно, совсем не те, за кого нам их выдают. Их позиционируют везде как овощи, а на самом деле огурец — фрукт, а помидор — и не овощ, и не совсем фрукт!

Если углубиться в ботанику, на уроках которой большинство из нас откровенно скучали, то можно узнать очень интересные вещи. Например, фасоль, кукуруза, сладкий и горький перец, горох, баклажаны, тыква, огурцы, кабачки — это фрукты, так как они цветущие растения, размножающиеся семенами.

К овощам ученые-ботаники относят листовые, такие как салат и шпинат, корнеплоды: картофель, морковь и свекла, стебли: имбирь и сельдерей, а также цветочные почки: брокколи и цветную капусту. Но помидоры все-таки не спешите причислять к фруктам, так как по своему строению они — типичные ягоды.

Говоря сложным языком науки, плод помидора — это многозвездная синкарпная ягода. Налицо все признаки — тонкая кожура, сочная мякоть и множество семян. Испанцы, обнаружившие это растение в Южной Америке в 16 столетии, назвали его «поми дель Перу» — «перуанское яблоко». Попав на глаза французам, оно стало «пома аморис» — «яблоком любви». Итальянцы дали имя ягоде «помо д’оро» — «золотое яблоко», которое мы чаще всего и используем, правда, на свой манер.

А вот индейцы-ацтеки называли помидор на удивление точно — «томатль», то есть «большая ягода». Вот вам и дикари — «уделали» продвинутых европейцев! Помидор используют чаще всего как овощ, но иногда истинные гурманы все-таки вспоминают о его истинном происхождении и варят из него варенье.

В нашей стране помидор попал к овощам из-за технологической систематики, так как способ его выращивания близок к овощам. Это однолетняя, пропашная культура, которая быстро развивается и оперативно радует хозяина урожаем. В Европе помидор — фрукт, так как к этой категории там относят все, что имеет мякоть и семена внутри, а также используется для производства сока.

Огурцы, даром что относятся к семейству тыквенных, попадают в категорию фруктов. Если подумать, то логика в этом есть, ведь огурец имеет кожуру, мякоть и семена внутри, а кроме этого растет как лоза, оплетая предметы, до которых сможет дотянуться стеблем.

Родиной огурцов считают Индию, но попал в Европу этот фрукт гораздо раньше американских томатов. Ученые установили, что на юге Европы, в Греции и Италии, эту культуру выращивают более 3 000 лет. Во Франции с огурцами познакомились в 9 столетии нашей эры, а в Северной Америке их начали выращивать только в 16 веке.

Подводя итоги, можно сказать, что если плод имеет мякоть и семена — то это фрукт, а если нет — то овощ. Мы же привыкли все упрощать и считаем фруктами все сладкое или кислое, а овощами — все более пикантное, жесткое и рассчитанное на продолжительное хранение.

Но даже если вы остались при своем мнении и считаете огурцы и помидоры овощами, не спешите объединять их в одном салате — ученые считают, что это небезопасно.