«Маятник Таманцева»: как бойцов СМЕРШа учили уворачиваться от пуль

Вокруг секретной техники уклонения от пуль, которая получила название «Маятник Таманцева», споры не утихают и в наши дни. По мнению одних, это реальный и действенный способ (его активно применяли в СМЕРШе). Другие же утверждают — «маятник» является всего лишь хитроумной мистификацией.

Старший лейтенант Евгений Таманцев по прозвищу Волкодав, один из героев произведения Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвёртого»), как раз принадлежит к тем, кто умеет «качать маятник». На страницах книги автор и описал данную технику.

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«Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно «качал маятник»: пританцовывал левым плечом вперёд, рывками перемещая корпус из стороны в сторону и всё время передвигаясь и сам, — нечто похожее, только попроще, проделывает боксёр на ринге», — рассказывал о методе сам Таманцев.



После публикации «Момента истины» в журнале «Новый мир» в 1974 году Богомолов стал знаменитым. Писателя буквально завалили письмами читатели. Большинство из них признавались, что хотели бы тоже освоить приём «маятник Таманцева». Увы, но литератор не привёл подробного описания данной технологии. Позже Богомолов, правда, намекнул, что техника «наиболее оптимальных действий и поведения при огневых контактах с противником», приведённая в книге, дала толчок к «инструктивным разработкам» для спецназа и десанта.

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Поводов для того, чтобы не верить Богомолову, нет. «Момент истины» основан на реальных событиях. Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. Однако больше ни в одном источнике метод «маятника» не описан. Сторонники версии, что техника всё же существует, говорили о том, что во времена Сталина «маятником» владели некоторые люди. По понятным причинам и их личности, и сама практика, были засекречены. Можно предположить, что сделано это было настолько хорошо, что рассекретить сведения уже не получится. Практика была утрачена, поскольку ею владел очень ограниченный круг людей