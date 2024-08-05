Как у Луны появилась атмосфера

Анализ лунного грунта, привезенных миссиями «Аполлон» помог определить, как на Луне сформировалась ее тонкая и разреженная атмосфера.

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У Луны хоть и нет пригодного для дыхания воздуха, она обладает едва различимой атмосферой. С 1980-х годов астрономы наблюдали тонкий слой атомов, поднимающихся над поверхностью Луны. Эту легкую атмосферу называют «экзосфера». Вероятно, она является продуктом космического выветривания. Однако до сих пор процессы, ответственные за ее формирование, оставались неизвестными.

Недавно ученые из Mассачусетского технологического и Чикагского университетов определили основной процесс, сформировавший лунную атмосферу, который продолжает ее поддерживать до сих пор. В исследовании, опубликованном в Science Advances, команда сообщает, что причиной возникновения и поддержания атмосферы луны является «ударное испарение».

Исследователи проанализировали образцы лунного грунта, собранные астронавтами во время миссий «Аполлон». В ходе исследования ученые анализировали изотопные пропорции калия и рубидия в образцах грунта.

Анализ показал, что на протяжении 4,5 миллиардов лет поверхность Луны постоянно бомбардировалась метеоритами, крупными (особенно сначала) и мелкими, пылевыми микрометеоритами. Эти постоянные удары вызывали поднятие лунного грунта, поднимая определенные атомы при контакте и поднимая их в атмосферу. Некоторые атомы выбрасываются в космос, другие остаются в атмосфере, формируя тонкую атмосферу, которая постоянно пополняется под воздействием ударов метеоритов.

Более конкретно: около 70% атмосферы Луны формируется за счет ударов метеоритов, тогда как остальные 30% обусловлены воздействием частиц солнечного ветра.

По мнению Николь Ние, результаты их работы могут быть полезны не только для луны, но и для других лун и астероидов, которые могут быть объектами будущих исследовательских миссий.