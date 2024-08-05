Зачем индийские женщины носят кольца в носу

Индия — страна с богатой историей и уникальными традициями, которые уходят корнями в глубокую древность. Некоторые особенности очень необычные, и по ним индусов узнают во всем мире. Например, многие индийские женщины носят кольца и другие украшения в носу не только как часть национального костюма, но и в повседневной жизни. Как же появился этот обычай?

Пирсинг в носу, в том числе с кольцами, носят женщины во всех штатах Индии. Украшения отличаются формой, размерами и даже расположением. Это не просто модный аксессуар — такие украшения имеют для своих обладательниц конкретное значение.

В первую очередь кольцо для носа, называемое «нат», — это дань древней традиции, которой не одна тысяча лет. Издавна украшения из драгоценных металлов в носу считались в Индии символом женственности и красоты. Но есть у колец и конкретная задача. По их размеру, форме и оформлению местные жители могут многое узнать о владелице украшения.

Аксессуар на лице расскажет из какой части Индии женщина, к какой касте принадлежит, какое положение занимает в обществе и состоит ли в браке. Можно сказать, что это своеобразная визитная карточка. Правда, не все умеют сейчас толковать украшения — городская молодежь в Индии все меньше интересуется традициями. А вот в сельской местности по-прежнему хранят древние знания и тщательно выбирают «говорящие» украшения.

Кроме этого, кольцо нат связано с индуизмом и имеет сакральное значение. В Аюрведе ноздри символизируют женские половые органы. Индусы верят, что пирсинг в ноздре способствует женскому здоровью и плодовитости. В индийской традиции нат — атрибут замужней женщины. Когда-то его вставляли только перед свадьбой, но сегодня это правило почти не соблюдают. Индийские женщины верят, что кольцо в носу облегчает роды и помогает произвести на свет здорового ребенка.

Что символизирует пирсинг

К нату часто прикрепляют небольшие подвески или цепочки с подвесками. Каждое маленькое украшение в этой композиции имеет значение. Рыба символизирует достаток, лев — величие и знатное происхождение, жасмин — плодовитость, павлин — красоту, фикус — богатство, слон — чувственность и уверенность в себе, змея — отвагу и вечную жизнь.

Впервые о прокалывании ноздрей упоминается в литературных источниках 1500-х годов до нашей эры. Сначала такой пирсинг делали только мужчины, обладавшие высоким статусом в обществе. Первые украшения были примитивными и изготавливались из морских раковин, когтей животных и перьев птиц. Позже для их изготовления начали использовать бронзу, серебро и золото.

Сейчас мужчин с пирсингом в носу можно встретить нечасто. Обычно это жрецы или монахи. Зато женщины очень любят это украшение. Нат в индуизме связан с Лакшми — богиней удачи, процветания, благополучия, жизненной силы. В некоторых провинциях перед свадьбой прокалывают ноздри как невесте, так и жениху. Дополнительно невесте наносят на кисти рук менди — узоры, нарисованные хной.

Поверье гласит, что нат у супругов — гарантия взаимопонимания, уважения и любви в семье. Мужчины сейчас предпочитают избавляться от украшения после завершения брачной церемонии, хотя бывают и исключения. А вот женщины носят пирсинг всю жизнь, верят в его магическую силу и гордятся им.