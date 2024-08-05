Как появляются магнитные бури и от чего зависит их мощность

Как переменчива космическая погода, так и магнитные бури. По состоянию на середину дня 5 августа состояние магнитосферы было спокойным. Но за минувшие сутки произошли сразу две магнитные бури уровня G2.

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Накануне Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила: сеть геомагнитных станций, формирующая индекс Kp, зафиксировала начало магнитной бури планетарного масштаба.

По словам ученых, причины бури в данном случае очевидны: к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, и планета погружена в солнечное вещество. На Солнце разворачивается все более мощный рост активности.

Это же подтверждают данные Института прикладной геофизики. Их прогноз на 5 августа: вспышечная солнечная активность высокая, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле - неустойчивое. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

"РГ" уже писала, что категории вспышек на Солнце обозначаются буквами латинского алфавита - A, B, C, M, X. Если совсем просто, то каждая следующая буква означает увеличение мощности солнечного "взрыва" в 10 раз. То есть "X" - самый сильный взрыв, и именно он способен принести массу неприятностей для землян.

А вот мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. G2 - средняя, возможны сбои напряжения, длительные штормы могут привести к повреждению трансформаторов.

Ну, а дальше - по нарастающей. G3 - сильная магнитная буря, мешает работе энергосистем и космических аппаратов, вызывает перепады напряжения и проблемы со спутниковой и радионавигацией; G5 - экстремально сильная, может привести к отключению электричества и коллапсу в некоторых системах электроснабжения.

Что порождает магнитные бури?

Во время солнечной вспышки всего за несколько минут происходит гигантский выброс энергии. Энергия магнитного поля быстро превращается в энергию заряженных частиц и плазмы. Излучение от вспышки достигает Земли менее чем через 10 минут после ее начала. Затем в течение нескольких десятков минут к нашей планете приходят мощные и быстрые потоки заряженных частиц, а через два-три дня - облака плазмы. Которые и провоцируют магнитные бури.

Кстати, ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подчеркивают: вопреки распространенному в СМИ мнению (а некоторыми авторами предсказывались чуть ли не бури 5-го уровня), июль 2024 года прошел довольно спокойно. За месяц зарегистрировано только две слабых геомагнитных бури - одна 30 июля, вторая - в ночь на 1 августа. Оба события - уровня 1 по пятибалльной шкале (низший уровень).

Также в июле произошли три вспышки высшего балла X - все три по нижней границе класса: 14 июля - уровня X1.2, 16 июля - уровня X1.9 и последняя - 29 июля уровня X1.5. События занимают соответственно 19-е, 12-е и 25-е места по силе среди вспышек текущего года. То есть не являются выдающимися.

Самой крупной вспышкой текущего года остается пока событие от 14 мая - уровня X8.7.

Вообще, в среднем на Земле ежегодно происходит до 30 мощных магнитных бурь. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. И сила бури во многом зависит от того, как будет сориентировано собственное магнитное поле облака относительно магнитного поля Земли, говорят специалисты. Если магнитное поле облака направлено на юг, то буря будет особенно сильной. Если нет - гораздо меньше.

В период магнитных бурь у метеозависимых людей может проявляться ряд неприятных симптомов: головная боль, усталость, упадок сил, раздражительность, боли в суставах, скачки давления и нарушения сердечного ритма. Чтобы избежать проблем со здоровьем, в дни "шторма" медики советуют по возможности снизить уровень физических и умственных нагрузок на организм, отказаться от острой, жирной пищи и сладкого. Желательно исключить алкоголь и сократить количество выкуриваемых сигарет.

Между тем

В октябре 2003 года жертвой сильной вспышки на Солнце стал японский спутник связи "Кодама". Он стал передавать явно неверную информацию, а затем отключился.

В 1988 году примером катастрофических последствий солнечных вспышек стала канадская провинция Квебек: часов на 12 там повсеместно вышибло электроэнергию. А это операционные, связь, лифты.

По данным корпорации "Боинг", 70 процентов летных происшествий, связанных с человеческим фактором, случается под действием магнитных бурь.