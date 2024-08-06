Как наблюдать метеорный поток из созвездия Персей

Весь август действует метеорный поток из созвездия Персей. Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. Максимум потока 12 августа, ожидается около 120 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.

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Условия наблюдения Персеид в 2024 году благоприятные! Луна в ночь максимума будет в первой четверти и не помешает наблюдению. 12 августа она скроется за горизонтом после 22 часов. В 2024 году вспышки метеоров Персеид будет сопровождать яркая пара планет — Марс в ночи максимума подойдет очень близко к Юпитеру.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц кометы 109/Свифта-Туттля, перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) которой проходит вблизи земной орбиты. Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к нам в декабре 1992 году, а следующий перигелий пройдет 12 июля в 2126 году. Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — «звездный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

Радиант Персеид (область неба, откуда, как кажется, летят метеоры) находится в созвездии Персей, по имени которого и назван этот знаменитый метеорный поток. В день максимума метеорного потока, после заката Солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и к рассвету, поднимается высоко в область зенита. Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета.

Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид (с 5 по 20 августа). Поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август, но максимальное число — с 10 по 13 августа.

Персеиды — белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров Персеид высокая — около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Метеоры видны при отсутствии облаков и городской засветки.