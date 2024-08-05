Катастрофа в Кармадонском ущелье: мог ли спастись Сергей Бодров

Сергей Бодров пропал без вести 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье на Кавказе во время схождения ледника. Тело актёра не было найдено, из-за чего появляются слухи о том, что кинозвезда якобы выжила.

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Что известно о трагедии

Во время съёмок фильма «Связной» в Северной Осетии в районе Кармадонского ущелья сошёл ледник Колка, весивший около 200 миллионов тонн. Ледовый грязекаменный поток двигался со скоростью 160-180 километров в час. В результате погибло более 100 человек – и это только те, чьи останки были обнаружены. Тела членов киногруппы, включая Бодрова, найти не удалось.

Некоторые считают, что ледник Колка начал таять в конце лета и поэтому сошёл 20 сентября. Геологи опровергают эту версию: по их мнению, ледник, формирующийся много лет, не способен просто так подтаять и прийти в движение. Вероятно, под землёй произошло движение тектонических плит. А 20 сентября случился сильный газохимический выброс. Это могло сдвинуть ледник с места.

Бодров-младший жив?

Кажется, что выжить в той ситуации было нереально. Однако оптимистично настроенные люди считают, что Бодров мог спасти свою жизнь. Подтверждают их мнение слова некоторых очевидцев, которые пережили сход ледника. Одна женщина заявила, что ледник обошёл пятиэтажный дом, где она жила.

Также кавказцы знают множество историй о том, как во время схода лавины люди чудом выживали. После этого они поселялись в высокогорных аулах. При этом из-за полученных травм люди часто теряли память, навсегда забывая о своём прошлом.

Небольшой шанс выжить у Бодрова был.