Как советский летчик-герой стал вождем индейского племени

По официальной версии, пилот Иван Даценко погиб в 1944 году над Львовом. По неофициальной, бежал в Канаду, где стал вождем мохавков по прозвищу «Тот, кто прошел сквозь огонь».

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История советского летчика Ивана Даценко, на первый взгляд, может показаться фантастической, уж слишком много в ней загадок. Герой советской авиации не вернулся с одного из боевых вылетов и был признан пропавшим без вести, а спустя много лет советская делегация повстречалась с ним в Канаде в резервации местных индейцев. Иван к тому времени получил новое имя Пронзающий Огонь и стал вождем племени аборигенов.

© Летчик Иван Даценко (в центре)

Историю спасения Ивана Даценко принято относить к числу легенд, поскольку прямых доказательств того, что Герой Советского Союза прожил остаток своей жизни за океаном, нет. В войну Иван проявил себя отважным летчиком, командовал авиационной эскадрильей. Выходец из Полтавской области начал войну 22 июня 1941 года, официальной датой его смерти считается день последнего боевого вылета — 10 апреля 1944 года. Несмотря на это, бытует мнение, что все сложилось совсем иначе.

© Гвардии капитан Иван Даценко — Герой, пропавший без вести на войне. И прототип героя фильма, «основанного на реальных событиях»

В официальном заключении о смерти значится, что Иван Даценко погиб при бомбардировке ж/д станции «Львов-2», оккупированной немцами. По неподтвержденной версии, пилоту удалось выпрыгнуть из горящего самолета, после чего, приземлившись, он попал в немецкий плен. Судя по всему, украинец совершил побег, был задержан сотрудниками Смерша, осужден и пошел по этапу. В дороге — сбежал и каким-то чудом пробрался в Канаду. Существует и другая версия: Иван был советским шпионом и выполнял служебное задание в стране кленового листа.

© Пронзающий Огонь вместе со своим племенем

Как бы там ни было, впервые Ивана обнаружил эстрадный танцор Махмуд Эсамбаев. Отправившись в Канаду вместе с делегацией для выступления на международной выставке, приуроченной к дням культуры СССР, Махмуд получил возможность поехать на экскурсию к коренным индейцам в резервацию. Там он был шокирован, услышав, что вождь с легкостью говорит на украинском и русском языках без переводчика. Старейшина Пронзающий Огонь провел танцора в свою хижину, где напоил водкой и даже спел народную украинскую песню. В душевной беседе «индеец» открыл свою тайну: оказалось, что он и есть Иван Даценко и что он очень скучает по родине, по селу Чернечий Яр.

Эсамбаев вернулся с такой необычной новостью назад в СССР. Жители села Чернечий Яр неоднократно пытались узнать подробности о судьбе своего земляка, но местное руководство пресекало эти попытки на корню. Главным доказательством того, что индеец из Канады и полтавский летчик — это один и тот же человек, стало заключение московского судмедэксперта Сергея Никитина: по фото он установил, что черты лица обоих мужчин совпали (линии носа, подбородка, рта и бровей с годами остаются прежними).

© Племянница Ивана Даценко с его фотографией

Много лет спустя найти Ивана пыталась его племянница, заручившись для этого поддержкой программы «Жди меня». К сожалению, явных результатов достичь не удалось: Эсамбаев к тому времени уже ушел из жизни, Джон Маккомбер (канадское имя Ивана) тоже умер, а оставшихся после него двух детей найти не удалось. Ныне резервация в Канаде расформирована, индейцы разъехались в разные части страны.