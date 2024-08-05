ИПГ: на Солнце зарегистрирована вспышка класса Х продолжительностью 30 минут

Вспышка высшего класса X зарегистрирована на Солнце в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). В публикации указано, что вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут была отмечена 5 августа в 13:40 МСК. Она сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/сек). Также были зафиксированы вспышки M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N, M1.7. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури и нарушения в работе радиосвязи. В зависимости от мощности излучения солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X. В ночь на 5 августа сообщалось, что северное сияние видели жители шести регионов России — Новосибирска, Красноярска, Якутска, Перми, а также Твери и Тамбова. Это явление также связано с солнечной активностью.