Какой праздник отмечается 6 августа
«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия
6 августа в мире отмечается День борьбы за запрет ядерного оружия. Он связан с атомной бомбардировкой США японской Хиросимы. При взрыве над городом мгновенно погибли до 100 тысяч человек. К концу года число жертв возросло до 140 тысяч за счет тех, кто умер в госпиталях от полученных ран и облучения. В этот день во многих городах проходят мирные акции.
6 августа также празднуется Международный день «Врачи за мир и против ядерной угрозы». Дата была учреждена одноименной организацией, отделившейся в 1980 году во Франции от «Врачей без границ».
День Железнодорожных войск
6 августа отмечается День железнодорожных войск России. Дата была установлена указом президента РФ от 19 июля 1996 года. В настоящее время отмечается как памятный день Вооруженных сил РФ в соответствии с указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
6 августа (18 августа по новому стилю) 1851 года император Николай I утвердил Положение о составе управления Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым в инженерных войсках были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железнодорожной магистрали. Важную роль железнодорожные войска сыграли в Первой мировой войне, в ходе которой они построили свыше 4 тысяч километров железных дорог, восстановили более 4,6 тысячи километров путей.
События 6 августа:
135 лет назад (1889 год) в Лондоне был открыт отель «Савой» – первая гостиница с ванной в каждом номере.
135 лет назад (1889 год) был проведен последний бой боксеров без перчаток.
109 лет назад (1915 год) в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов».
63 год назад (6-7 августа 1961 год) состоялся первый космический полет длительностью более суток.
Кто родился 6 августа:
Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель Энди Уорхол (1928 –1987).
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров (1948).
Медик-ортопед, академик РАН, почетный президент ЦНИИТО им. Н.Н.Приорова Сергей Миронов (1948).