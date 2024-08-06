Какой праздник отмечается 6 августа

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия

6 августа в мире отмечается День борьбы за запрет ядерного оружия. Он связан с атомной бомбардировкой США японской Хиросимы. При взрыве над городом мгновенно погибли до 100 тысяч человек. К концу года число жертв возросло до 140 тысяч за счет тех, кто умер в госпиталях от полученных ран и облучения. В этот день во многих городах проходят мирные акции.

6 августа также празднуется Международный день «Врачи за мир и против ядерной угрозы». Дата была учреждена одноименной организацией, отделившейся в 1980 году во Франции от «Врачей без границ».

День Железнодорожных войск

6 августа отмечается День железнодорожных войск России. Дата была установлена указом прези­дента РФ от 19 июля 1996 года. В настоящее время отмечается как памятный день Вооруженных сил РФ в соответствии с указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об уста­новлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

6 августа (18 августа по новому стилю) 1851 года император Николай I утвердил Положение о составе управления Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым в инженерных войсках были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железнодорожной магистрали. Важную роль железнодорожные войска сыграли в Первой мировой войне, в ходе которой они построили свыше 4 тысяч километров железных дорог, восстановили более 4,6 тысячи километров путей.

События 6 августа:

135 лет назад (1889 год) в Лондоне был открыт отель «Савой» – первая гостиница с ванной в каждом номере.

135 лет назад (1889 год) был проведен последний бой боксеров без перчаток.

109 лет назад (1915 год) в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов».

63 год назад (6-7 августа 1961 год) состоялся первый космический полет длительностью более суток.

Кто родился 6 августа:

Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель Энди Уорхол (1928 –1987).

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров (1948).

Медик-ортопед, академик РАН, почетный президент ЦНИИТО им. Н.Н.Приорова Сергей Миронов (1948).