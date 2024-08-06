Как 95 лет назад испытывали первый советский самолет-амфибию

6 августа 1929 года советский самолет Ш-1 впервые совершил полет как амфибия: после рулений на воде, взлетел с водной глади, приземлился на сушу, а потом проделал обратный путь. Эта машина была создана молодым конструктором Вадимом Шавровым и стала прототипом самого массового советского гидросамолета Ш-2.

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"Летающая лодка" Ш-1 проектировалась как трехместная: экипаж - пилот и механик, один пассажир. Длина самолета была почти 8 метров, высота - чуть больше 3 метров, размах крыла - почти 11 метров. В первом полете самолет Ш-1 достиг максимальной скорости 126 км/час.

Самолет Вадим Шавров строил самостоятельно с помощью ближайших коллег. Производственным "цехом" стала обычная ленинградская квартира одного из них - морского летчика, конструктора и инженера Виктора Корвина. Как потом рассказывал сам Шавров, Корвин предложил для работы большую комнату на третьем этаже. В сборке самолета принимал участие сосед по коммуналке Николай Фунтиков, по профессии моторист и слесарь.

"Мы нашли, что таким путем мы скорее всего достигнем цели и сможем построить самолет в течение нескольких месяцев - в этом же году. Если бы нам еще служить где-нибудь, то пришлось бы искать квалифицированную рабсилу, руководить ей по вечерам и вообще действовать на остатках своего времени и энергии, и, конечно, затянуть постройку на год-два, как это обычно и бывало в других случаях..." - вспоминал Вадим Шавров.



Говорят, Шавров был лучше в теории, Корвин - в практике. Но оба имели склонность к ручному труду. Практически за год были изготовлены все основные элементы корпуса и крыла. Включая крупногабаритные. Несмотря на "домашние" условия, разработка велась со всей тщательностью, модель продувалась в аэродинамической трубе Политехнического института. А собирали самолет на одном из ленинградских аэродромов…

Как тут не вспомнить, в каких условиях рождался другой советский крылатый первенец - самый первый самолет авиаконструктора Андрея Туполева - АНТ-1. Его строили в Москве, и тоже в одной из комнат второго этажа - бывшего особняка меховщика Михайлова. Первые полеты решили провести на бывшем плацу кадетских корпусов, для чего всему составу КБ пришлось готовить взлетную полосу. После того, как АНТ-1 был собран, туда его перенесли… на руках.

Да, самоотдача, энтузиазм создателей советской авиации тех лет буквально зашкаливали. Несмотря ни на что, несмотря на репрессии. Так, 5 ноября 1929 года неожиданно был арестован Корвин: он попал, как и многие другие осужденные авиаторы, в первую авиационную "шарагу" - ЦКБ 39 ОГПУ им. Менжинского. Как известно, легендарного Туполева такая участь тоже не миновала: он попал в ЦКБ-29 НКВД, второе и последнее в авиапромышленности "Опытно-конструкторское бюро", созданное в конце 1938 года из числа заключенных авиаконструкторов и авиаинженеров…

Рассказывают, когда стало ясно, что Ш-1 получилась, удивлению некоторых не было предела. После небольших доделок летчик Борис Глаголев испытал машину сначала как летающую лодку, а в августе 1929 года, после установки колесного шасси и хвостового костыля, и как амфибию.

Единственный экземпляр Ш-1 передали Ленинградскому Осоавиахиму для агитационных полетов. 26 февраля 1930 года летчик-испытатель Валерий Чкалов вместе с механиком Ивановым летели на Ш-1 из Боровичей в Ленинград. Низкая облачность, снегопад и обледенение заставляли прижиматься к земле, маломощный двигатель не тянул. Самолет задел крылом семафор железнодорожной станции и упал на землю.

Люди не пострадали, но уникальная машина погибла…

Ну, а первым советским серийным самолетом-амфибией стал Ш-2 - "летающая лодка" с колесным шасси и складывающимся крылом. Показательная цифра: всего до 1934-го построили триста экземпляров в разных вариантах.

Самолет-амфибия оказался незаменимым для полярной и санитарной авиации. Кстати, на погибшем ледоколе "Челюскин" тоже находился Ш-2, который при выгрузке на лед был поврежден, но его удалось спасти. Впоследствии летчик Бабушкин перелетел на "шаврушке" со льдины, где расположился лагерь, в чукотское село Ванкарем: помог наладить работу штаба по приему самолетов, а затем по эвакуации челюскинцев со льдины.

Выпускались также наблюдательные, учебные, почтово-пассажирские версии этой машины. Самолет-амфибия Ш-2 эксплуатировался до середины 1960-х годов.