Зеленый, красный или черный: какой чай опаснее

Одним из самых любимых напитков на планете остаётся чай. Миллионы чашек этого напитка выпивают люди ежедневно. Известно также множество сортов, среди которых зелёный, чёрный, красный. Злоупотребление им, помимо пользы, естественно, может принести вред. Так какой же чай опаснее?

В мире наиболее распространëн чёрный чай. На его долю приходится до 75% всего мирового потребления продукта. Такой высокий спрос породил массу слухов — мол, не такой уж это и безвредный напиток. В частности, крепкий чёрный чай способен привести к тахикардии. При этом специалисты из Нидерландов утверждают, что по данному критерию намного опаснее зелёный чай. С другой стороны, голландские учёные установили, что вещества, содержащиеся в чае, снижают риск возникновения инсульта.

А вот в России предпочитают не разделять чай на сорта. Российские исследователи уверены, что одинаковый вред будет нанесён сердцу при опустошении залпом кружки как с чёрным, так с зелёным чаем. Согласно же версии американских врачей, четыре чашки чёрного чая в день, и ревматоидный артрит обеспечен.

Не меньше споров вызывает и зелёный чай. В нём содержится кофеина больше, чем в кофе. Так что вред сердечно-сосудистой системе при слишком частом его употреблении обеспечен, если выпивать на протяжении некоторого времени более двух чашек зелёного чая за сутки.

Есть противопоказания и у красного чая. Его нельзя пить горячим. Оптимальная температура — не выше 50 градусов. Если же у любителя чая язва или гастрит, то высокое содержание органических кислот и веществ в его составе может нанести существенный вред кишечнику. Выпитая перед сном чашка красного чая запросто спровоцирует бессонницу. Кроме того, крепкий красный напиток вредит нервной системе, раздражая её и вызывая головные боли. Также нельзя совмещать красный чай с приёмом лекарств. За напитком стоит тянуться только спустя два часа после употребления медицинских препаратов.

Таким образом, можно прийти к выводу, что любой чай, вне зависимости от цвета, небезопасен для здоровья. Всё дело в количестве выпитого.