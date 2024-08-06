Густые волосы – не просто украшение, но и символ здоровья и жизненной силы. Их стремительная потеря может стать настоящим бедствием, омрачающим не только внешний вид, но и психологическое состояние. Проблема потери волос, или алопеция, затрагивает миллионы людей по всему миру. В России от нее страдают по меньшей мере каждый второй мужчина и каждая десятая женщина. Каковы причины этого явления и какие меры нужно предпринять?

Почему мужчины лысеют?

Причин на самом деле может быть множество, но две наиболее распространенные – нарушение работы гормонов и наследственные факторы. Рассмотрим их более подробно, а затем проанализируем другие возможные причины.

Гормональные факторы

— Андрогенетическая алопеция

Наиболее распространенная причина облысения у мужчин. Она вызвана повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону (ДГТ) – производному мужского полового гормона тестостерона. Под воздействием ДГТ фолликулы постепенно миниатюризируются, истончаются и перестают производить полноценные волосы.

— Другие гормональные нарушения

Щитовидная железа также играет важную роль в здоровье волос. Снижение или повышение ее функции (гипотиреоз или гипертиреоз соответственно) может привести к выпадению волос.

Кроме того, облысение может быть вызвано избытком пролактина, недостатком эстрогена или другими гормональными дисбалансами.

Генетическая предрасположенность

Если в вашей семье есть мужчины, страдающие от этого недуга, вероятность того, что вы тоже столкнетесь с такой проблемой, значительно выше. Наследственность определяет чувствительность волосяных фолликулов к ДГТ и другие факторы, влияющие на рост волос.

Другие факторы

— Стресс

Сильный или хронический стресс может негативно влиять на рост волос. Он приводит к выбросу в кровь гормона кортизола, который может нарушить работу фолликулов.

— Неправильное питание

Дефицит витаминов и микроэлементов, таких как железо, цинк, биотин, витамины группы B и витамин D, может спровоцировать проблемы с шевелюрой. Хотя, как утверждают специалисты, происходит это сравнительно редко. Чаще выпадение волос становится следствием бесконтрольного и бездумного употребления некоторых препаратов и витаминных комплексов.

— Болезни

Аутоиммунные заболевания, грибковые инфекции кожи головы, анемия, дефицит железа и некоторые виды онкологии также могут становиться причиной этой деликатной проблемы.

— Прием некоторых лекарств

Ряд препаратов или медицинских процедур, в их числе химиотерапия, антидепрессанты и таблетки, стабилизирующие артериальное давление, могут иметь побочный эффект в виде выпадения волос.

— Вредные привычки

Курение и злоупотребление алкоголем могут негативно влиять на кровоснабжение кожи головы и питание волосяных фолликулов.

Как обновление волос происходит в норме?

Как и все живое в нашем организме, они имеют свой жизненный цикл, который делится на три фазы:

1. Анаген (фаза активного роста)

Продолжительность: от двух до шести лет. В среднем волосы растут на 1,25 сантиметра в месяц, прибавляя за год 15 сантиметров. В этой фазе фолликул активно делится, формируя новый волос.

2. Катаген (переходная фаза)

Продолжительность: около десяти дней. Рост прекращается. Фолликул «отсоединяется» от папиллы (кровеносного сосуда, питающего его).

3. Телоген (фаза покоя)

Продолжительность: около 100 дней. Волос выпадает. На его месте начинается новый цикл роста.

Ежедневно в среднем человек теряет от 50 до 120 волос. Поскольку у каждого волоса свой собственный цикл, обычно человек не теряет все их одновременно, происходит поэтапная замена, обновление.

Так, у здорового человека 90% волос находятся в стадии активного роста, а 10% – выпадают, обновляясь.

Как понять, что началось облысение?

Главным признаком станет чрезмерное выпадение. Если вы теряете значительно больше волос, чем обычно (более 120 в день), это может быть признаком проблемы.

Кроме того, при патологии меняется структура волоса, он становится более тонким и ломким, тускнеет.

Локально могут появляться очаги облысения, проплешины, либо по всей поверхности головы волосы заметно редеют.

Что есть, чтобы не лысеть?

Состояние волос, как и здоровье всего организма, во многом зависит от того, что мы едим. Так, диетологи выделяют десять групп продуктов, которые могут негативно влиять на волосы.

1. Те, в которых содержится много сахара: сладости, газировки, соусы и т. д.

2. Простые углеводы с высоким гликемическим индексом: сладкие каши, белый хлеб, шлифованный рис.

3. Пищевые продукты глубокой фабричной переработки: колбасы, сосиски, полуфабрикаты, консервы.

4. Жареные блюда: жареное мясо, рыба, картофель и т. д.

5. Алкогольные напитки: пиво, вино, крепкие спиртные напитки.

6. Соленая пища: чипсы, сухарики, маринованные продукты.

7. Ртутьсодержащая рыба: рыба-меч, королевская макрель, акула.

8. Соевые продукты: соевое молоко, тофу, соевый соус.

9. Биологически активные добавки: с высоким содержанием витамина А или селена.

10. Кофеин: кофе, крепкий чай.

Вместе с тем врачи призывают не делить продукты строго на «полезные» и «вредные» для волос. Главное, говорят они, это сбалансированное питание, богатое витаминами, микроэлементами, белком, полезными жирами и сложными углеводами.

Рекомендуемые продукты

1. Богатые белком: мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, молочные продукты.

2. Сложные углеводы: крупы (овсянка не быстрой варки, гречка, бурый рис).

3. Клетчатка: овощи, фрукты, зелень.

4. Полезные жиры: растительные масла (оливковое, льняное), орехи, авокадо.

Нужно пить достаточное количество воды, а также исключить из рациона трансжиры: сладкую выпечку, кондитерские изделия, фастфуд.

Важно понимать, что не существует «волшебных» продуктов, которые могут остановить выпадение волос или ускорить их рост. Здоровье волос зависит от комплексного подхода: правильного питания, достаточного сна, контроля стресса, регулярного ухода за волосами, а при необходимости – медицинской помощи.

Маски для волос от облысения

В интернете есть много советов по приготовлению масок для волос из доступных продуктов, которые якобы сокращают или предотвращают выпадение и делают волосы густыми, крепкими, шелковистыми. Советуют, например, смешать в равных пропорциях кокосовое и касторовое масла, добавив к этому две чайные ложки масла розмарина.

Однако трихологи с такой «домашней косметикой» категорически не согласны, они говорят, что подобные маски для волос – хуже не придумаешь.

Масла, как поясняют специалисты, не проникают в кожу головы и не влияют на структуру волоса. Их применение может привести к образованию прыщей, воспалению, себорее и себорейному дерматиту. Так можно добиться лишь обратного эффекта: волосы, наоборот, начнут усиленно выпадать.

Самостоятельно назначать себе маски из народных средств точно не стоит. Перед применением касторового масла для борьбы с себореей необходимо проконсультироваться со специалистом.

Если ходишь зимой без шапки, волосы выпадут?

Миф этот довольно распространенный, однако, как говорят врачи, хождение зимой без шапки не приводит к облысению. В ходе проведенных научных исследований связи между отсутствием головного убора и потерей волос выявлено не было.

Тепло к волосяным фолликулам доставляется с помощью кровотока, поэтому шапка не играет решающей роли.

Вместе с тем ношение шапки может быть вредно для волос, если не соблюдать правила гигиены.

Если шапку носить постоянно и редко ее стирать, создаются условия, неблагоприятные для кожи головы. Это благоприятная среда для размножения микробов. При этом волосы не проветриваются, кожа головы не насыщается кислородом.

И все же не торопитесь отказываться от шапки зимой. Низкие температуры могут привести к спазму сосудов, что нарушает питание волосяных фолликулов и усиливает выпадение волос. Кроме того, в холод, если не носить головной убор, происходит кристаллизация воды в волосах, из-за чего они становятся ломкими и секутся.

Таким образом, вред шапки проявляется только при ее непрерывном ношении и отсутствии должного ухода за волосами.

Например, если носить шапку 24 часа в сутки и не мыть голову, на коже головы могут образоваться себорейные корки и развиться воспалительный процесс, что приведет к усиленному выпадению волос.

Шапка должна быть из натуральных, дышащих материалов. Лучше снимать ее в помещении.