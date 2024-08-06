«Послание» из прошлой жизни: как работает родовая память

Изучение родовой памяти — модное современное течение. Его последователи уверены, что родовая память представляет собой некий код, который передаёт информацию от поколения к поколению. Каждый род якобы представляется в виде некоей матрицы, в которую заложены действия, совершëнные предками. Отсюда и поверье о том, что за грехи представителей рода, живших ранее, придётся отвечать их детям, внукам и даже правнукам.

В своих бедах многие привыкли винить как раз родственников. Мол, они так «наследили» в прошлом, что теперь приходится расплачиваться. Но, прежде чем делать такие выводы, нужно вспомнить про теорию прошлых жизней. Согласно ей, человек проживает не одну, а несколько жизней. В таком случае, вероятно, ответственность человек несёт за свои же поступки, совершëнные в другой исторический период и в другой физической оболочке.

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Тогда возникает вопрос: а есть ли возможность узнать о прошлых жизнях? Самый простой вариант (а по мнению парапсихологов наиболее действенный) — это гипноз. Человек в таком состоянии способен переживать процесс возвращения в прошлые жизни и «видеть» то, что происходило с ним тогда. Минус же этого способа в неизученности самого гипноза. Разные люди подвержены ему в разной степени. Кроме того, введением в гипнотическое состояние должны заниматься квалифицированные специалисты, которых порой не так-то просто найти.

Второй способ — медитация. Заняв удобную позу, попробуйте вспомнить прошедший час, день, неделю, как бы отматывая назад плёнку воспоминаний. Только путём долгих, регулярных и упорных тренировок получится «перематывать» память на более длительные периоды. Чем дальше от нынешней даты, тем менее точными будут воспоминания.

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И, наконец, третий способ — прислушаться к себе. Ваши склонности — это «послание» из прошлой жизни. Например, если человек боится воды, то, скорее всего, в прошлой жизни у него был неприятный эпизод связанный с жидкостями. Не исключено, что именно вода и стала причиной ухода из прошлой жизни. По мнению некоторых учëных, сильные эмоции закрепляются пока неизвестным способом в ДНК и передаются на генном уровне последующим поколениям