Как собирать грибы, чтобы не получить штраф и срок

Несмотря на введение уголовной ответственности за уничтожение и сбор ценных грибов, обычному сборщику переживать не стоит, но вот любителям традиционной медицины стоит быть внимательней. Об этом "Российской газете" рассказали в Рослесинфорге.

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С 2023 года в России введена ответственность за причинение вреда краснокнижным грибам. Штраф для физлиц составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических - от 500 тыс. до 1 млн.

"Несмотря на то, что редкие виды грибов можно встретить в любом регионе, обычному грибнику опасаться нечего. Если в сферу его интересов входят привычные для кулинарных упражнений опята, белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички, которые не вызывают сомнений ни в своем внешнем виде, ни в съедобности, то можно смело собирать, наслаждаться вкусом и заготавливать на зиму для личного потребления. Такие грибы сложно перепутать с чем-то редким и запрещенным. Чуть больше насмотренности и точности знаний требуют грузди, рыжики, волнушки, а также фиолетовая рядовка, немного настораживающая своим окрасом", - рассказали в ведомстве.

Что касается редких грибов, то они представляют интерес для микологов, для людей, увлеченных изучением этого царства живой природы, но такой исследователь, зная о редкости того или иного вида, точно не будет наносить ему вред, отметили в ведомстве.

"В зоне риска остаются любители народной медицины, наслышанные о фунготерапии - в погоне за чудо-грибами они рискуют получить огромный штраф, попасть на принудительные работы и даже лишиться свободы. Профессиональные же сборщики дикоросов, которые нелегально и целенаправленно, под заказ собирают сырье с ценными биологическими свойствами для дальнейшей переработки - скорее всего, они и есть главная угроза редким видам и именно их деятельность призвано пресечь обновленное в прошлом году законодательство", - отмечают в ведомстве.

Чтобы случайно не попасть под действие закона, в Рослесинфорге указали на несколько правил. Первое правило: не уверен - не бери. Собирать стоит только известные и проверенные виды грибов, которые применяются в кулинарии и не вызывают никаких сомнений.

Чтобы не подвергать жизнь опасности, лучше наслаждаться доступными и разрешенными для сбора дикоросами.

Если хочется познавать природу чуть шире - многочисленные справочники грибов с названиями, описаниями, степенью съедобности - в помощь.

Многие редкие грибы бывают вообще не похожи на грибы в обывательском понимании или имеют уж очень экзотичный вид. Прежде чем "купиться" на их внешнюю привлекательность, брать в корзинку, а тем паче еще и публиковать на своих страницах в соцсетях лесную диковину - стоит ознакомиться с Перечнем объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Перечень этот утвержден приказом Минприроды РФ от 23 мая 2023 года N 320 и содержит полный список запрещенных к сбору грибов. Список актуальный по состоянию на лето-осень 2024 года. В нем 41 наименование.

В Рослесинфоге просят обратить внимание на некоторые из них. Рядовка мацутакэ (Tricholoma matsutake) попала в список лишь в прошлом году, поэтому стоит учитывать это новое обстоятельство. Пластинчатый гриб коричневатого цвета с приятным ароматом, напоминающим смесь груши, корицы и хвои, на ножке до 25 см высотой. Растет в сосновых, сосново-дубовых лесах на Урале, в Восточной Сибири, в Амурской области, в Хабаровском крае. Очень ценится в азиатской кухне, а также считается целебным - в китайской народной медицине используется как успокаивающее, анальгезирующее и даже противовирусное средство.

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Не похож на классический гриб со шляпкой и на ножке другой участник списка запрещенных к сбору грибов - ежовик альпийский (Hericium alpestre). В отличие от рядовки мацутакэ обитает не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но еще и в Карелии, в Краснодарском крае, в Адыгее. Гриб по форме действительно напоминает колючий белый шар, причем размещается на древесине пихты. Съедобный гриб с целебными свойствами - выводит холестерин, богат витаминами и микроэлементами. Собирать запрещено, и важно не спутать с похожим на него Ежовиком коралловидным (Herícium coralloídes), который выглядит почти так же, но растет на древесине лиственных деревьев. Вот его как раз можно собирать, но не во всех регионах. Но надо быть внимательным - ошибка будет стоить дорого.

Наказание ждет и за сбор такого очевидного деликатеса, как трюфель. В Красную книгу занесен именно трюфель летний (Tuber aestivum). На вид буро-черный шарик диаметром до 10 см. Встречается в России на известковых почвах в дубовых и березовых лесах, причем даже в Подмосковье. Съедобный гриб с приятным ароматом, но обнаружить его трудно, точно определить, что это именно он - тоже непросто, а поэтому лучше не тратить время, а наслаждаться доступными и разрешенными для сбора дикоросами, подчеркнули в Рослесинфорге.