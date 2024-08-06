Олимпийские игры – это не только возможность для спортсменов показать свое мастерство на мировой арене, но и шанс получить значительное финансовое вознаграждение. Многие страны предлагают денежные призы своим атлетам за завоевание медалей, особенно золотых. Однако суммы этих вознаграждений сильно различаются от страны к стране.

Одной из самых щедрых стран в этом отношении является Сингапур. За золотую медаль на Олимпийских играх сингапурский спортсмен может получить около одного миллиона сингапурских долларов (примерно 740000 долларов США).

Италия, хотя и не самая щедрая в этом списке, тоже предлагает значительные суммы. Итальянский олимпийский чемпион может рассчитывать на премию в размере около 197000 долларов США.

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Стоит отметить, что некоторые крупные спортивные державы, такие как США, предлагают более скромные суммы. Американский спортсмен за золотую медаль может получить около 37000 долларов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gordey_bogdanov.