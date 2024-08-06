Собачья работа: вертельные собаки — порода, которой больше нет

Все существующие сегодня породы собак делятся на группы: охотничьи, служебные, бойцовые, декоративные и пастушьи. Но если бы вы оказались в Англии пару сотен лет назад, то знали бы ещё и про вертельных собак. Нет, речь идёт не про экзотическую кухню азиатских народов, хотя жизнь этих домашних животных тоже была далеко не сахар.

История вертельных собак насчитывает несколько столетий. Англичане разводили и использовали их с 16 по конец 19 века. Сейчас история таких собак кажется странной и жестокой, но в те времена породы Turnespete или Turnspit dog были такими же привычными, как сейчас боксеры.

Впервые вертельные собаки упоминаются в книге «О породах Англии», вышедшей в 1576 году. Их держали дома, но о праздной жизни на хозяйской кровати или ковре у камина речи не шло. Задачей этих собак было вращение вертела над очагом в кухне. Они приводили в движение механизм, обеспечивающий равномерную прожарку мяса.

© Кухня с очагом и собачьим колесом

Породу упоминали в своих трудах такие известные учёные, как Карл Линней и Чарльз Дарвин. Зоологи описывали несколько вариантов вертельных собак, как короткошерстных, так и длинношерстных, называя их на латыни Canis vertigus. Сейчас эта порода не существует, но мы можем почерпнуть о ней немало информации из различных источников.

Как появились вертельные собаки

Животных, выведенных специально для работы на кухне, нельзя было спутать с другими. Вертельные собаки были небольшими, с длинным телом и массивным корпусом на коротких искривленных лапах. Цвет шерсти мог быть разным, но большинство животных были тёмно-серыми с заметными тёмными пятнами.

К сожалению, история появления вертельной породы покрыта мраком. Кто и когда впервые придумал использовать собаку для вращения вертела и ради этого занялся селекцией, неизвестно. Существует несколько предположений, от каких пород они произошли. Чаще всего упоминаются вельш-корги и глен оф имаал терьеры.

Такие собаки не были для жителей Туманного Альбиона чем-то интересным и привлекательным. Британцы воспринимали эту породу как чисто утилитарную и не вели родословных. Из-за этого вертельные собаки постепенно канули в Лету и стали очередной загадочной страницей в истории кинологии. В наши дни об этих животных знают только специалисты, которые по крупицам пытаются собрать информацию об утраченной породе.

Собачья работа

Приготовление мяса или птицы на вертеле — непростая задача. Нужно не только правильно всё разделать и рассчитать специи, но и подобрать нужную температуру жарки. А потом, когда вертел займёт своё место над огнём, его нужно вращать, чтобы блюдо приготовилось равномерно и не подгорело с одной стороны. Именно эту ответственную и монотонную задачу выполняли на британских кухнях вертельные собаки.

Для собак возле очага сооружали беговое колесо, похожее на те, что ставят в клетки к хомякам и белкам. Через простую блочную систему колесо было связано с механизмом, вращающим вертел над огнём. Собака размеренно шла внутри колеса, и вертел вращался. Чтобы животное эффективно выполняло свою работу, его обучали с юного возраста.

Когда на вертеле готовили туши крупных животных, использовали большие колеса, в которых ходили две или даже три собаки. Применяли эту породу и при сбивании масла. В этом случае питомец в специальной упряжи бегал по кругу, вращая вертикальную ось с лопастями. Нередко таких собак использовали и в других сферах человеческой деятельности, далеких от кулинарии. Например, вертельные собаки могли вращать привод меха, нагнетающего воздух в кузнечную печь.

© Вертельная собака в кузнице

В любом случае жизнь этих собак была сложной и безрадостной. Особенно несладко им приходилось в больших тавернах, где готовили часто и много. Процесс приготовления мяса был долгим, а запекание туши бычка могло занять до четырёх часов. Всё это время собаки тяжело работали в раскалённом кухонном аду.

© Одно из исполнений вертельного механизма

От услуг вертельных собак начали отказываться в конце 19 века. В это время на смену живой силе пришли пар и электричество.

К сожалению, жестокая эксплуатация животных в Европе практикуется до сих пор. Пример тому — судьба испанских борзых гальго, к которым относятся как к одноразовой вещи.