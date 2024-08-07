Как под ледниками Антарктиды обнаружили странные узоры

Чтобы понять, как океан растапливает шельфовые ледники Антарктиды, исследователи отправили дистанционно управляемый аппарат под шельфовый ледник Дотсона в Западной Антарктиде. Карту региона составляли с помощью сонара. В ходе экспедиции подводный беспилотник преодолел более 1000 километров туда и обратно под ледником, проникнув на глубину 17 километров в полость во льду.

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«Ранее мы использовали спутниковые данные и ледяные керны, чтобы наблюдать, как ледники меняются с течением времени. Проведя подводный аппарат в полость, мы смогли получить карты с высоким разрешением нижней поверхности льда. Немного похоже на то, как если бы мы увидели обратную сторону Луны. Это необходимо для понимания происходящих изменений», — сказала ведущий автор Анна Валин, профессор океанографии в Гетеборгском университете (Швеция).

Команда опубликовала результаты исследования в Science Advances: Oceanography, включая некоторые интересные находки. Одной из таких стали странные узоры из пиков и долин у основания ледника, где подводные течения медленно размывают его, продвигаясь дальше в трещины, пишет iflScience. Особенно странным было то, что из этих более грубых, чем ожидалось, пиков и долин выходили объекты, напоминающие песчаные дюны, простирающиеся до 400 метров в длину. Анализируя объекты, команда полагает, что это результат движения воды на нижней стороне ледника из-за вращения Земли.

«Если внимательно присмотреться к формам, то они несимметричны, немного изогнуты, как мидии, и причиной этой асимметрии является вращение Земли. Вода, движущаяся по Земле, подвержена действию так называемой силы Кориолиса, которая действует слева от направления движения в Южном полушарии», — сказала Валин.

Структура воды, которая, по-видимому, создала этот узор, называется «спираль Экмана». Когда молекулы поверхностной воды движутся под действием ветра, они, в свою очередь, увлекают за собой более глубокие слои молекул. Каждый слой перемещается под действием трения, и каждый более глубокий движется медленнее, чем слой над ним, пока движение не прекратится на глубине около 100 метров. На более глубокие воды влияет эффект Кориолиса, при этом струи распространяются по-разному в разных полушариях. В северном — вправо, в южном — влево. В результате каждый последующий более глубокий слой воды движется медленнее, создавая эффект спирали. Поскольку более глубокие слои воды движутся медленнее, чем более поверхностные, они имеют тенденцию «закручиваться» и течь против течения поверхности.

К сожалению, после этой экспедиции подводный аппарат пропал под ледником Судного дня. Во время погружений подводный аппарат не имеет постоянного контакта с исследователями, которые им управляют. Он следует по заранее запрограммированному маршруту и использует навигационную систему, чтобы найти путь обратно из-подо льда. Однако после нескольких успешных погружений, во время одной из экспедиций в январе 2024 года, беспилотник не появился в точке встречи.