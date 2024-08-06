«Сделка века»: куда ушли деньги от продажи Аляски

Полуостров Аляска русские моряки открыли в 1732 году, а в конце XVIII века на территории и прилегающих Алеутских островах были основаны первые поселения. Экономическое освоение же Аляски началось в 1799 году с утверждения Павлом I устава Российско-Американской компании (РАК). Но вскоре состоялась «сделка века» – полуостров продали.

Земля обетованная

РАК формально владела площадью свыше полутора миллионов квадратных километров, которую освоить не могла при всём желании. Впрочем, российские предприниматели особо и не старались. РАК ничего не сделала, для того чтобы разведать другие природные богатства Аляски, кроме мехов. Суровый климат также не позволял продуктивно вести сельское хозяйство. В итоге РАК превратилась в убыточное предприятие, которое ежегодно получало от государства субсидию в размере 200 тысяч рублей серебром.

Кроме того, РАК не могла обеспечить суверенитет России на огромном пространстве полуострова, что наглядно продемонстрировала Крымская война 1853-1856 годов. Появилась опасность, что иностранцы завладеют далёкими русскими землями, а поэтому всё чаще стала озвучиваться идея о продаже территории.

Сколько стоит?

Настоящим испытанием для бюджета Российской империи стала отмена крепостного права. Требовалось срочно не только перейти в режим жёсткой экономии, но и брать иностранный заём на три года в размере 45 млн рублей. Продажа Аляски могла немного улучшить шаткое финансовое положение страны.

Претендентов на покупку было два – Великобритания и США. Но в русском правительстве склонялись в пользу американцев – чтобы насолить британцам, давним геополитическим соперникам. Данный факт в США использовали, чтобы добиться существенного снижения цены.

Соответствующий договор всё-таки заключили в 1867 году. Аляска отошла США за 7,2 млн долларов. На эту сумму был получен чек, после чего куплено золото в Англии. По легенде, его погрузили на барк «Оркней», который затонул в 1868 году со всем грузом. Однако, согласно архивным данным, это судно бороздило бескрайние океанские просторы ещё в 1871 году.

Если верить отчётам федерального казначейства США, почти 1,5 млн рублей РАК потратила на выплату дивидендов акционерам, около 11 млн рублей – на закупку принадлежностей для строительства двух магистральных казённых железных дорог: Москва – Курск – Киев и Москва – Рязань – Козлов, а 390 тысяч рублей поступили непосредственно в российскую казну