Бомбардировка мышами: самая необычная операция Красной Армии

Немецкое командование долгое время не желало признавать превосходство Красной Армии, а поражения списывались на суровые климатические условия, отсутствие дорог, необходимых для снабжения войск и… мышей. Оказывается, в Великую Отечественную войну красноармейцы сумели на свою сторону переманить и грызунов.

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Танки мышей боятся

В ночь на 19 ноября 1942 года немецкие и румынские позиции к северу от Сталинграда подвергались массированному артиллерийскому обстрелу с участием гаубиц и «Катюш». Далее войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление, остановить которое планировалось силами 22-й танковой дивизии.

Но в нужный момент многие боевые машины не завелись. Вскоре была выявлена проблема – повреждение проводки. На устранение потратили драгоценное время, в результате чего направление оказалось проиграно.

Германцы взялись за поиск диверсантов. Ими оказались... обычные мыши-полëвки, которые в поисках тёплого укрытия залезали в танки (их зимой практичные немцы всегда держали прогретыми). А в качестве еды грызунам приглянулась как раз изоляция электропроводов, которая и пострадала.

Мышиное войско

Не стоит думать, что активная деятельность мышей и начало наступления совпали случайно. Участие грызунов в наступательной операции РККА заранее спланировал преподаватель Смоленского университета, доктор биологических наук Игорь Валенко, который на тот момент трудился в специальном центре по подготовке собак-подрывников.

Данное направление Валенко всегда казалось малоэффективным, а поэтому он постоянно находился в поиске более продуктивного способа насолить немцам. Так он обратил внимание на мышей.

В апреле 1942 года прошло первое испытание «мышиного десанта». Полëвок сбросили с самолёта в ящиках вблизи немецких танковых войск. Результат не заставил себя ждать – мыши быстро вывели несколько машин из строя.

Но расчёт делался и на туляремию – неприятное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, кожными высыпаниями, воспалением лимфатических узлов. Как раз переносчиками этой болезни и являлись мыши. Валенко рассчитывал, что с помощью грызунов начнётся эпидемия, но из-за медленного развития болезни противнику этого удалось избежать. А вот танки фашисты не уберегли…