Путь к власти: как крестьянский сын заставил содрогнуться весь мир

Пол Пот прошел путь от парижского студента-недоучки, штудирующего труды Сталина и Мао, до партизана-подпольщика и организатора геноцида собственного народа, ввергнувшего свою страну в пучину тотального насилия. Как ему удалось прийти к власти и почему потом он ее потерял? Чем Пол Пот навсегда запомнился в мировой истории? Как сейчас в Камбодже оценивают его правление? «Лента.ру» вспоминает биографию одного из самых жестоких и одиозных диктаторов XX века.

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Детство и юность

Пол Пот (настоящее имя — Салот Сар), родился предположительно 19 мая 1925 года в деревне Прексбаув во французской Камбодже в зажиточной кхмерской крестьянской семье. Он был восьмым из десяти детей Пек Салота и Сок Нем. Судя по всему, семья будущего диктатора явно была непростой. Грамоте Салот Сар обучался, начиная с четырех лет. Его близкие и дальние родственники служили при королевском дворе в Пномпене, столице Камбоджи, куда он переехал в девятилетнем возрасте. Там его отдали на обучение в буддийской монастырь, где он провел несколько месяцев.

С 1937 по 1942 год Салот Сар учился во французской католической начальной школе École Miche, с 1942 по 1947 год — в колледже Нородома Сианука в Кампонгтяме, где получил профессию столяра-краснодеревщика, с 1947 по 1949 год — в Тех­нической шко­ле в Пном­пе­не. В 1948 году провалил экзамены в престижный Лицей Сисовата, но в 1949 году получил правительственную стипендию для продолжения учебы во Франции и переехал в Париж, где стал изучать радиоэлектронику.

Деревня Прексбаув. Место рождения Пол Пота

В послевоенной Франции были очень популярны левые идеи, а коммунистическая партия имела сильную поддержку в обществе, особенно среди учащейся молодежи. Молодой Салот Сар не остался в стороне от модных политических тенденций — в 1952 году он вступил в коммунистическую партию Франции и стал членом марксистского клуба студентов из Камбоджи.

Там он познакомился с видным деятелем молодых кхмерских интеллектуалов Парижа Кхиеу Самфаном, который позднее станет одним из лидеров режима красных кхмеров и преемником Пол Пота. По некоторым сведениям, именно от Самфана будущий диктатор позаимствовал теоретические основы собственного учения: смесь леворадикальных идей вульгарного марксизма с агрессивным национализмом. В 1952 году Салот Сар в одном из студенческих изданий опубликовал статью «Монархия или демократия?», в которой положительно отозвался о роли буддийских монахов в будущей борьбе крестьянства против королевской власти Камбоджи. Помимо трудов Карла Маркса и Петра Кропоткина, в Париже он ознакомился с теоретическими работами Иосифа Сталина и Мао Цзедуна.

Но совмещать бурную политическую деятельность с учебой молодой камбоджийский студент не сумел. Из-за плохой успеваемости его лишили стипендии, поэтому в 1953 году, так и не получив диплома, Салот Сар вернулся на родину, которая к кому времени добилась независимости от Франции. Живя в доме старшего брата, он установил контакты с коммунистической партией Индокитая. Позднее ее представитель в Камбодже Фан Ван Ба охарактеризует будущего диктатора так:

Это был молодой человек средних способностей, но с амбициями и жаждой власти

Путь к власти

В 1953 году Салот Сар вступил в Народно-революционную партию Камбоджи (с 1960 года — Рабочая партия Кампучии, с 1966 года — Коммунистическая партия Кам­пу­чии), которая в конце 1950-х годов из-за преследований властей ушла в подполье. Сначала он работал в отделе массовой пропаганды, но быстро продвинулся по партийной иерархии до члена ЦК партии и вскоре стал лич­ным по­мощ­ни­ком ее ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря Ту Са­му­та.

После убийства Ту Самута в 1962 году при невыясненных обстоятельствах Салот Сар стал новым генеральным секретарем партии. В 1963-1965 годах вместе с другими лидерами камбоджийской компартии он скры­вал­ся от пре­сле­до­ва­ния вла­стей на «Ба­зе 100» — вьетнамском во­енном ла­ге­ре в провинции Ра­та­на­ки­ри. С середины 1960-х годов Салот Сар вместе со своими сторонниками (красные кхмеры) под влиянием «культурной революции» в Китае осуществили пересмотр партийной идеологии в сторону маоистских идей, переосмысленных еще более радикальным образом.

Пол Пот с внуками, 1975 год

В 1968 году Салот Сар под влиянием войны в соседнем Вьетнаме и антиправительственного восстания в провинции Баттамбанг объявил партизанскую войну режиму принца Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка, что послужило началом гражданской войны в Камбодже. В марте 1970 года премьер-министр Камбоджи генерал Лон Нол в результате бескровного переворота сверг принца Сианука, отменил монархию и провозгласил республику.

После этого в гражданскую войну в Камбодже оказались напрямую втянуты Северный и Южный Вьетнам, а также США

Американские войска весной-летом 1970 года осуществили интервенцию в Камбоджу, а весной-летом 1973-го ВВС США подвергли ее территорию массированным бомбардировкам, сбросив на нее около 250 тысяч тонн боеприпасов. Иностранное военное вмешательство вместе с варварскими бомбардировками, повлекшими за собой гибель многих мирных камбоджийцев, обеспечили партизанскую армию красных кхмеров, боровшуюся против режима Лон Нола, широкой народной поддержкой и непрерывным притоком новых бойцов. В основном это были малограмотные молодые крестьяне и озлобленные сироты-подростки.

Геноцид

В результате к концу 1974 года красные кхмеры контролировали подавляющую часть территории Камбоджи, что позволило им в январе 1975-го развернуть крупномасштабное наступление на столицу страны. 1 апреля 1975 года под давлением американцев генерал Лон Нол ушел в отставку и покинул страну, 12 апреля из столицы срочно эвакуировалось посольство США, а 17 апреля 1975 года Пномпень пал.

В течение года после захвата власти красными кхмерами формально главой государства считался принц Нородом Сианук, а премьер-министром — Пенн Нут, однако оба находились под домашним арестом и политической роли не играли. В 1976 году Салот Сар занял пост премьер-министра, взял псев­до­ним Пол Пот (от франц. politique potentielle — «по­ли­ти­ка воз­мож­но­го»), а Камбоджу переименовал в Кампучию (официальное название — Демократическая Кампучия). Установив полный контроль над страной, он приступил к немедленной реализации своих экстравагантных леворадикальных идей строительства в отсталой бедной стране Юго-Восточной Азии аграрно-казарменного коммунизма.

Придя к власти, красные кхмеры приступили к выселению всех жителей городов в аграрные коммуны для занятия сельским хозяйством. Население Пномпеня, столицы страны, было принудительно эвакуировано в течение 72 часов.

Камбоджийские студенты в музее геноцида Туолслэнг, основанном в 1980 году на территории бывшей школы Туоль Свай Прей — в период с 1975 по 1979 год она была печально известна как «Тюрьма безопасности 21»

За несколько месяцев Камбоджа превратилась в гигантский трудовой лагерь, где все ее население по 18 часов в день без выходных красные кхмеры подвергали принудительному тяжелому физическому труду (в основном он сводился к выращиванию риса и выкорчевке джунглей под новые поля), чудовищным пыткам, изощренным издевательствам и массовому террору. Во время правления Пол Пота на территории Камбоджи были отменены деньги, закрыты все рынки, больницы, школы, вузы, библиотеки, запрещены иностранные языки и книги. Под особый запрет попало письмо и чтение, кроме изучения официальных документов.

Главным объектом террора красных кхмеров стала интеллигенция, поскольку Пол Пот считал образование помехой на пути установления аграрно-казарменного коммунизма. Ношение очков считались проявлением особой подозрительности и неблагонадежности и могло грозить их обладателю самыми суровыми репрессиями вплоть до смертной казни.

Высшая мера наказания применялась за любые провинности

К ним могло относиться все что угодно — рождение ребенка без предварительного дозволения властей, подозрительные разговоры, сорванный с дерева банан или поиск риса, оставшегося на «полях смерти» после уборки урожая.

Чтобы не расходовать зазря пули, людей убивали самыми жестокими и изощренными способами: забивали мотыгами, бамбуковыми палками или железными трубами, бросали в водоемы с рептилиями или заживо закапывали. Для массовых казней использовали колючую проволоку, которой предварительно обвязывали заключенных, после чего пускали через нее электрический ток.

Черепа, найденные на полях смерти. Музей геноцида Туолслэнг

Во время правления красных кхмеров камбоджийских детей насильно отделяли от родителей и свозили в специальные лагеря, где подвергали перевоспитанию в духе фанатичной преданности к правящему режиму и лично Пол Поту. Официальная пропаганда внушала им, что смыслом жизни настоящего кхмера ради борьбы за светлое будущее являются отречение от родителей и полный отказ от всех ценностей современной цивилизации.

Идеологически обработанные подростки и молодые люди, как и в Китае во время «культурной революции», стали главной опорой режима красных кхмеров и основным источником пополнения армии Пол Пота. Они участвовали в карательных акциях, пытках и убийствах, патрулировали трудовые лагеря и надзирали за каторжными работами на полях смерти.

Отдельные исследователи полагают, что Пол Пот, подобно многим другим диктаторам XX века, собирался сформировать в стране собственный культ личности, но не успел реализовать эти планы. В некоторых тюрьмах были найдены его портреты и формы для бетонных и серебряных бюстов, изготовленные руками узников.

Радикальный социальный эксперимент режима красных кхмеров, призванный полностью переформатировать камбоджийское общество, принял форму геноцида по социальному, национальному и религиозному признаку. Тотальному истреблению в годы правления Пол Пота подверглись этнические китайцы, вьетнамцы, отдельные чамские народы, представители христианского и мусульманского духовенства, буддийские монахи. Подобная политика красных кхмеров привела к гибели и страданиям миллионов людей, уничтожению целых этнических и религиозных общин, а также к непоправимому ущербу для культурного и религиозного наследия Камбоджи.

Фотографии погибших в «Тюрьме безопасности 21». Музей геноцида Туолслэнг

Укрепив свою власть внутри страны с помощью беспощадного массового террора, сам Пол Пот назло всему миру стал выстраивать далеко идущие экспансионистские замыслы. Он решил воссоздать Кхмерскую империю, существовавшую в IX-XIII веках на территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. Пол Пот открыто призывал к борьбе за возрождение этого государства «в ее былых границах», регулярно публично выступал с агрессивными нападками в адрес Вьетнама, а однажды прямо заявил по радио:

Еще при своей жизни я надеюсь освободить Сайгон

Свержение, скитания и смерть

В результате многочисленных диверсий и провокаций режима Пол Пота с апреля 1977 по декабрь 1978 года практически на всей более чем тысячекилометровой кампучийско-вьетнамской границе фактически развернулась вялотекущая война. Кампучийские войска периодически вторгались на несколько километров вглубь территории Вьетнама и безжалостно расправлялись с мирными жителями.

Апофеозом подобных карательных акций стала резня в деревне Батюк на юге Вьетнама, произошедшая в апреле 1978 года. Жертвами нападения отрядов красных кхмеров стали более трех тысяч мирных жителей, в основном женщины и дети, большинство из которых были умерщвлены самыми жестокими способами.

После очередного нападения красных кхмеров на приграничную вьетнамскую провинцию Тэйнинь в декабре 1978 года Вьетнамская народная армия (ВНА), являющаяся одной из самых боеспособных в Юго-Восточной Азии, начала крупномасштабное вторжение на территорию Кампучии и быстро подавила сопротивление полпотовских войск. 7 января 1979-го передовые части ВНА на бронетехнике советского производства вошли в Пномпень.

Режим красных кхмеров пал, а Пол Пот со своими ближайшими соратниками скрылся в труднопроходимых джунглях на границе с Таиландом

Китай, союзник режима Пол Пота, официально осудил вьетнамскую интервенцию и продолжил материальную поддержку красным кхмерам. В феврале 1979 года Китай начал вторжение во Вьетнам, чтобы отомстить за его действия в Камбодже, но быстро потерпел неудачу.

В июле 1979-го в Пномпене начал работать Народно-революционный трибунал над лидерами красных кхмеров. 19 августа 1979 года он признал Пол Пота и его ближайшего сподвижника Иенг Сари виновными в геноциде и заочно приговорил их к смертной казни с конфискацией всего имущества. Но на этом история террора красных кхмеров не закончилась. После потери ими власти в Камбодже в течение почти двух десятилетий продолжалась партизанская война. Во время нее молодое поколение лидеров красных кхмеров постепенно задвинуло на вторые роли постаревшего и ослабевшего Пол Пота.

Однако бывший диктатор, утратив былое влияние, за долгие годы пребывания в джунглях не растерял своей легендарной кровожадности. В 1997 году он обвинил в предательстве своего многолетнего соратника Сон Сена и велел казнить его вместе с 13 членами семьи, включая малолетних детей. Это решение вызвало внутренний конфликт среди руководства красных кхмеров. Пол Пота отправили под домашний арест, в присутствии журналистов провели над ним показательный суд и приговорили к пожизненному заключению.

Пол Пот умер при невыясненных обстоятельствах 15 апреля 1998 года. По версии лидеров красных кхмеров, причиной смерти стала сердечная недостаточность. По другим версиям, бывший диктатор либо покончил жизнь самоубийством, либо был отравлен бывшими сподвижниками, которым он опостылел.

Но проверить это невозможно — через несколько дней после смерти тело одного из самых одиозных диктаторов XX века было кремировано. В декабре 1998 года Кхиеу Самфан и Нуон Чеа — бывшие лидеры Демократической Кампучии — прекратили вооруженную борьбу и признали законность королевского правительства.

Итоги и оценки правления

По различным экспертным оценкам, за три года восемь месяцев и 20 дней правления красных кхмеров жертвами режима Пол Пота стали от 1,7 до 3 миллионов жителей Камбоджи. Для сравнения: в 1975 году к моменту прихода красных кхмеров к власти все население страны составляло более 7,5 миллиона человек. Хотя некоторые левые ученые и публичные интеллектуалы на Западе, благосклонно относившиеся к социальным экспериментам Пол Пота, оспаривали эти данные и отказывались признавать преступления красных кхмеров геноцидом.

В протоколе Комиссии по расследованию преступлений режима Пол Пота от 25 июля 1983 года говорилось, что за период между 1975 и 1978 годами погибли 2 746 105 человек, из которых 1 927 061 — крестьяне, 305 417 — рабочие, служащие и представители иных профессий, 48 359 — представители национальных меньшинств, 25 168 — монахи, около 100 писателей и журналистов, а также несколько иностранцев.

Еще 568 663 человека пропали без вести, погибли в джунглях или похоронены в братских могилах. По состоянию на 2009 год Центр документации Камбоджи обнаружил и задокументировал 23 745 массовых захоронений около 1,3 миллиона человек.

Правление Пол Пота до сих пор остается табуированной темой для современного камбоджийского общества — о нем не принято публично высказываться. После его свержения новая власть так и не смогла справиться с главными проблемами страны: тотальной нищетой, всеобщей коррупцией и бесправием простых людей перед авторитарной властью.

При этом значительная часть политической элиты нынешней Камбоджи — выходцы из красных кхмеров

В некоторых слоях общества, особенно среди тех, кто не застал диктатуру Пол Пота, появилась мода ностальгировать по его режиму, когда Камбоджу «уважали и боялись». Процесс национального примирения, начавшийся с подписания соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании камбоджийского конфликта в 1991 году, и по сей день далек от завершения.