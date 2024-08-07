7 августа: что можно и что ни в коем случае нельзя делать

Наступил 220-й день года — 7 августа. Какой праздник приходится на эту дату? Что можно и нельзя делать согласно приметам? И какие события увековечили эту дату в истории? Рассказываем в нашем материале.

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Праздники 7 августа 2024 года

В России 7 августа — праздник служащих Спецслужбы связи при Федеральной службе охраны РФ. Основная обязанность ведомства — обеспечение безопасности и приватности связи для дипломатов и членов правительства, включая президента. В том числе спецслужба отвечает за борьбу с иностранной разведкой. Прообраз организации был создан еще в 1928 году, тогда она называлась ВЧ-связью. В 1991 году, ведомство было переименовано в ФАПСИ. А летом 2004 года оно было включено в состав ФСО и стало называться Службой специальной связи и информации. С тех пор 7 августа — праздник всех причастных к спецсвязи.

Стоит сказать и про иностранные праздники 7 августа 2024 года. На эту дату приходятся:

национальный день ручного ткацкого станка в Индии;

День независимости в Кот-д’Ивуаре;

День молодежи в Кирибати.

И немного о неофициальных, но популярных праздниках 7 августа 2024 года. Во всем мире отмечают День холостяка. Его справляют как мужчины, так и женщины, предпочитающие одиночество брачным узам. Праздник служит напоминанием о том, что наличие второй половинки не обязательно для построения счастливой жизни.

Анна Летняя — народный праздник 7 августа в России

И снова поговорим о празднике 7 августа в России. Прихожане православной церкви отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Житие Анны не входит в Священное Писание. Однако оно описано в «Протоевангелии Иакова» и некоторых других текстах. Согласно им, Анна происходила из семьи священника. В молодости она вышла замуж за богатого, но праведного Иоакима. Около 50 лет чета оставалась бездетной. И все же конце концов им был ниспослана дочь Мария, которой было суждено стать Матерью Божией. Считается, что Анна родила Деву Марию в 70 лет.

В народе 7 августа стали именовать Анной Летней, а также Холодницей и Зимоуказательницей. Считалось, что погода в этот день подсказывает, чего ждать от грядущей зимы. Так, если праздник выдался солнечным, то зимой грянут морозы. На это уже указывают растущие муравейники. А вот дождь сулит теплую, но богатую снегом зиму.

Приметы на 7 августа: что можно и нельзя делать

Согласно народным приметам, 7 августа — первый день лета, когда можно выкапывать картофеля. Вместе с этим продолжается сбор ягод (в особенности черемухи) и грибов. Так что это подходящее время для приготовления блюд из свежих овощей. На Анну Летнюю также разрешено устраивать застолья и жениться.

Если же говорить про плохие приметы, то в день Зимоуказательницы запрещается:

чинить обувь и зашивать одежду, особенно перед дорогой — к несчастью;

лениться, вести пустые разговоры — к неудачам;

торговаться, сбивать цену — покупка не принесет радости; ссориться с близкими — конфликт затянется.

А еще в народе верили, что на Анну Летнюю не стоит есть мясо. Это якобы приведет к проблемам с ЖКТ. Так что 7 августа 2024 года стоит отдать предпочтение овощным блюдам, в особенности закускам из молодого картофеля.

Интересные факты о 7 августа

На 7 августа пришелся ряд интересных событий. Вот некоторые из них:

1803 — шлюпы «Нева» и «Надежда» вышли в плавание, тем самым начав первую российскую кругосветную экспедицию;

1944 — начал работать американский компьютер «Марк I» — первый программируемый компьютер в истории;

1987 — американка Линн Кокс вплавь преодолела расстояние от США до СССР — ранее это не удавалось никому.

В начале августа родились футболист, тренер и политик Валерий Газзаев, писатель Владимир Сорокин, фигурист Евгений Платов, основатель группы «Король и Шут» Михаил Горшок Горшенев и другие знаменитости.

Именины 7 августа

И еще пара слов о том, что выпадает на 7 августа. Согласно святцам, на эту дату приходится день ангела носителей имен:

Анна;

Макар;

Александр;

Ираида;

Христофор;

Олимпия.

Теперь вы знаете, какой праздник отмечают 7 августа 2024 года. Самое время приготовить побольше угощений из картофеля.