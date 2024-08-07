Скрытая капитуляция: как США проиграли войну во Вьетнаме

7 августа 1964 года конгресс США принял Тонкинскую резолюцию, позволявшую президенту Соединённых Штатов использовать вооружённые силы в Юго-Восточной Азии. Этому шагу предшествовал Тонкинский инцидент, в ходе которого северовьетнамские катера якобы атаковали американские эсминцы. Вьетнам был разделён на две части в результате попыток Франции подавить освободительное движение в Юго-Восточной Азии. В 1954 году Париж подписал Женевские соглашения, согласно которым единство Вьетнама должно было восстановиться после всеобщих выборов. Однако власти южной части страны саботировали выполнение этих условий. Их внешнеполитическим покровителем стали США, которые после принятия Тонкинской резолюции начали полномасштабное вторжение во Вьетнам. Член учёного совета ИВ РАН доктор исторических наук Дмитрий Мосяков рассказал в интервью RT о ходе и об итогах вьетнамской войны.

© RT на русском

— Хотя война во Вьетнаме в общественном сознании прочно ассоциируется с действиями США, историки отсчитывают её начало с середины 1950-х годов. Что стало поводом для войны и как шли боевые действия до американской интервенции?

— Первопричиной войны было то, что южновьетнамский режим во главе с Нго Динь Зьемом фактически отказался выполнять решения, принятые на Женевской мирной конференции 1954 года. А также постановление о проведении в 1956 году всеобщих выборов, которые должны были решить вопрос «двух Вьетнамов». Ведь всё указывало на то, что на выборах должна была победить возглавляемая Хо Ши Мином Партия трудящихся Вьетнама, на базе которой в дальнейшем была создана Коммунистическая партия в этой стране.

Нго Динь Зьем не только не провёл выборы, но и развернул на территории Южного Вьетнама масштабные репрессии против всех подозреваемых в связях с коммунистами. Партия трудящихся, которая управляла Демократической Республикой Вьетнам с центром в Ханое, потеряла возможность объединения страны политическим путём.

Стало ясно, что растягивание сложившейся ситуации может действительно привести к возникновению «двух Вьетнамов». В Ханое осудили позицию Нго Динь Зьема и взяли курс на организацию на юге вооружённой борьбы. В 1960 году был основан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. Эта политическая сила получала огромную поддержку от Северного Вьетнама. Возникла знаменитая «Тропа Хо Ши Мина» — линия коммуникаций между Северным и Южным Вьетнамом, по которой перемещались вооружённые отряды, техника, оружие и многое другое. Началась партизанская война, в ходе которой Нго Динь Зьем не смог добиться никаких серьёзных успехов, и на юге возникли большие зоны под контролем национального фронта.

Нужно отметить, что режим Нго Динь Зьема на самом деле не был таким уж проамериканским. Скорее он был националистическим. Но Соединённым Штатам даже условно независимый лидер был не нужен. Поэтому в 1963 году, незадолго до отправки в Юго-Восточную Азию американских войск, Нго Динь Зьема убрали — он был свергнут путчистами и убит. Вашингтон поставил во главе Южного Вьетнама генералов, гораздо более тесно связанных с США и являвшихся, по сути дела, американскими марионетками.

Партизаны тем временем стали перерезать ключевые дороги на территории Южного Вьетнама. Ситуация для Сайгона и всего южновьетнамского режима становилась критической. Стало понятно, что без американского вторжения этот режим вряд ли удержится. А власти США оценивали ситуацию по принципу домино. Они считали, что Южный Вьетнам — это только первая «костяшка», падение которой приведёт к цепной реакции — приходу к власти коммунистов в других государствах региона.

© Антипартизанская операция южновьетнамских войск

— В начале августа 1964 года в Тонкинском заливе произошли инциденты с участием американских кораблей и северовьетнамских катеров. Каковы были последствия этих событий?

— Согласно американской версии, северовьетнамские торпедные катера якобы атаковали корабли США и пытались их потопить. Эту историю Вашингтон использовал для начала агрессии. Может быть, какие-то столкновения и были, так как американцы прилагали усилия, чтобы перерезать линии снабжения между севером и югом. Но в любом случае это стало просто формальным поводом для эскалации конфликта. Ранее пытались использовать в качестве предлога нападение на американских советников, но с точки зрения влияния на общественное мнение это выглядело не очень хорошо. Ведь советники — это военные, находящиеся в зоне боевых действий. Тогда появилась история с кораблями, которые патрулировали нейтральные воды… В общем, американцы просто искали повод, чтобы подготовить общество к войне, и нашли его.

Последствия этого решения были ужасающими. Американцы потеряли почти 60 тыс. солдат. Война сопровождалась массированными бомбардировками Северного Вьетнама, антипартизанскими операциями, массовыми убийствами мирного населения, использованием химических веществ для уничтожения растительности в джунглях. США держали во Вьетнаме одновременно свыше 500 тыс. человек. В целом же в боевые действия были вовлечены миллионы людей. Это был грандиозный конфликт.

— Как началось полномасштабное вторжение американской армии во Вьетнам и насколько успешным оно было на первых порах?

— Прибыли американские корабли и самолёты, стали высаживать войска… Если говорить об успешности, то очевидно, что своих целей они не достигли. Сегодня можно встретить суждения, что благодаря войне во Вьетнаме американцы получили время для того, чтобы перевести на антикоммунистические рельсы другие страны. Но, объективно говоря, в результате этого вторжения и Камбоджа, и Лаос, и Вьетнам пошли по антиамериканскому социалистическому пути. Попытки США остановить распространение коммунизма в Юго-Восточной Азии ни к чему не привели.

В 1973 году американцы подписали Парижские соглашения, согласно которым они ушли из Вьетнама. А через два года пал и южновьетнамский режим. Получается, что отправка войск, жертвы, деньги — всё это оказалось для США бесполезным. Вьетнам был объединён коммунистами. Здесь уместно говорить о реальном поражении Соединённых Штатов.

В результате этой неудачи у властей США возник так называемый вьетнамский синдром — в Вашингтоне начали задумываться о реальных границах своих возможностей, сомневаться в них. Несмотря на огромные усилия со стороны Соединённых Штатов, Индокитай оказался под властью коммунистов, ориентировавшихся в первую очередь на Советский Союз.

— Почему Соединённые Штаты с их огромной армией не смогли сразу захватить всю территорию Вьетнама?

— Это не так просто было сделать. У Северного Вьетнама была тоже внушительная армия. Ему оказывали поддержку СССР и КНР. Там присутствовали сотни тысяч китайских солдат. До сих пор находятся те, кто пишут, что США правильнее было бы не бомбить Северный Вьетнам, а вторгаться на его территорию. Вот только трупов у американцев тогда было бы раз в десять больше. Северный Вьетнам представлял собой единый военный организм. Чтобы устойчиво оккупировать его территорию, выдерживая удары партизан из джунглей и горных районов, нужно было собрать армию в несколько миллионов человек. Американцы реально оценили свои возможности и на такой шаг не решились. Авторы, рассуждающие сегодня о перспективах вторжения, совершенно не понимают, что это такое на самом деле.

© Боевые действия во Вьетнаме

— Насколько активной была деятельность партизан в тылу у американцев и их местных союзников?

— Чрезвычайно высока — за время войны партизаны превратились в практически регулярные северовьетнамские части, способные развернуть полноценное наступление. Американцы несли большие потери и с трудом удерживали свои позиции. Это была полноценная война с привлечением значительных ресурсов и огромными жертвами.

— Как силы США противодействовали партизанам и страдало ли мирное население во время операций американских ВС?

— Американцы бомбили деревни, в которых жили мирные люди. Причём ВС США применяли не только авиационные бомбы и напалм, но и «Агент Оранж» — вещество, негативно влияющее на всю экосистему, вызывающее генетические мутации у людей и приводящее к патологическим сбоям в организме.

Чтобы продвигать свою политику, американцы хотели создать социальную базу для фермерства, выделяли под это какие-то деньги и проводили аграрную реформу, но ничего из этого не вышло. Поэтому в конечном итоге отношения с населением свелись к банальной жестокости. Пытаясь стабилизировать ситуацию в нужном для себя русле, американцы наносили жителям Вьетнама максимальные потери. К гражданскому населению относились как к сочувствующему коммунистам и участвующему в боевых действиях. Деревни бомбили, сжигали, людей загоняли в концлагеря, где они умирали от голода. Широко известна стала деревня Сонгми — американцы думали, что там на них организована засада, и просто перестреляли мирных людей. И таких примеров было множество. Всё это, конечно, вызывало ещё большее ожесточение у вьетнамцев, воспринимавших происходящее как войну за национальную независимость и выживание.

— Когда стало понятно, что эта кампания для американцев зашла в тупик?

— Всё стало понятно ещё в 1968 году, когда президент США Линдон Джонсон объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Неудачи во Вьетнаме вызывали всё большее возмущение в американском обществе. Американцы искали способ выйти из конфликта, сохранив лицо. Чтобы не получилось так, как уже в наши дни вышло в Афганистане. Хотя, если вспомнить, как они потом в 1975 году вывозили отдельных южновьетнамцев из своего посольства вертолётами и спешно жгли бумаги, определённые параллели всё равно очевидны.

Американцы провели длительные переговоры, надеясь хотя бы в каком-то виде сохранить южновьетнамский режим. Но вьетнамцы в этом вопросе продемонстрировали непреклонную волю и твёрдую позицию. А СССР и Китай не хотели договариваться ни о чём вопреки желанию самих вьетнамцев.

В Соединённых Штатах тем временем развернулась мощная кампания против вьетнамской войны, происходили студенческие беспорядки. Сочетание всех этих факторов привело к тому, что властям США пришлось согласиться на перемирие.

© Подписание Тонкинской резолюции

— На каких условиях было заключено перемирие между Северным Вьетнамом и США?

— Парижское мирное соглашение между США и различными сторонами конфликта во Вьетнаме было подписано 27 января 1973 года. Основным его моментом был вывод американских войск с территории Вьетнама. Остальные пункты соглашения были связаны с заморозкой конфликта и признанием некоторой степени легитимности за южновьетнамским режимом. Однако, кроме вывода американских сил, всё остальное носило временный характер. Боевые действия продолжились. Северовьетнамские силы утверждали, что отвечают на провокации Южного Вьетнама. Американцы, несмотря на мольбы южных вьетнамцев, не вмешивались. Ну а дальше было масштабное северовьетнамское наступление и падение южновьетнамского режима. Поэтому Парижское соглашение было фактически скрытой капитуляцией США.