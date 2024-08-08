Как Россия одержала первую крупную морскую победу

7 августа 1714 года в ходе Русско-шведской (Северной) войны в Балтийском море у мыса Гангут состоялось сражение отечественного флота под командованием Петра I со шведской эскадрой. Неприятелю нанесли сокрушительное поражение. Это была первая крупная победа российского флота.

© Картина Бакуа Мориса "Сражение при Гангуте"

Командование разгадало тактический замысел противника. Плюсом стало и преимущество гребного флота в борьбе со шведским парусным. Император Петр лично участвовал в абордажной атаке, продемонстрировав пример мужества и героизма.

В итоге 10 шведских кораблей взяли в плен. Результат Гангутского сражения - овладение в августе 1714 года Аландскими островами. Это создало угрозу вторжения русской армии на территорию Швеции. Поэтому ее флот ушел из Финского залива. Победа обеспечила России свободу действий в Финском и Ботническом заливах на Балтике.

В 1867-1869 годах в районе полуострова Гангут проводились маневры учебной эскадры Морского училища. Начальник училища контр-адмирал Воин Андреевич Римский-Корсаков решил отыскать место захоронения погибших в Гангутской битве. В урочище Рилакс нашли несколько могил, в которых обнаружили остатки одежды и амуниции времен Северной войны.

Русские моряки поставили здесь деревянный крест. А 27 июля 1870 года открыли памятник, который создали по проекту архитектора Ипполита Монигетти и скульптора Николая Баринова. На скале, возвышающейся над бухтой, где предположительно произошла битва, установлен гранитный крест и пирамида.

Сегодня Гангут - финский полуостров Ханко.