Как нашли кость руки древнего человека-«хоббита»

Исследователи утверждают, что новые окаменелости из Индонезии, включая самую маленькую плечевую кость, принадлежат крошечному виду Homo floresiensis - "хоббиту" размером с младенца, который жил на небольшом острове между Индийским и Тихим океанами.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предполагает, что вид Homo floresiensis, иногда называемый хоббитами, может быть даже меньше, чем считалось ранее. Хоббиты были впервые обнаружены 20 лет назад в пещере Лианг Буа на индонезийском острове Флорес. Австралийские и индонезийские ученые нашли кости и зубы, а также каменные орудия, которые, скорее всего, использовались для разделки мяса.

На основе анализа костей исследователи подсчитали, что рост Homo floresiensis составлял 106 сантиметров. Более примечательным, чем его низкий рост, выступает крошечный мозг, примерно в треть размера мозга современного человека. Анализируя пол пещеры, ученые определили, что возраст костей Homo floresiensis составляет от 100 000 до 60 000 лет.