10 слов на кабардино-черкесском, которые не переводятся на русский язык

В любом языке встречаются слова, которые не поддаются переводу. В кабардино-черкесском тоже таких немало. С одной стороны, причина кроется в древности этого языка. С другой — в системе образования слов.

Так, зачастую глагол из-за множества грамматических значений (лицо, число, время, наклонение) переводится на русский целым предложением. В качестве примера можно привести «укъысхуегъэшэжыфатэкъыми», что означает «все-таки я не смог(-ла) заставить его (ее) привести тебя обратно». Но трудности могут возникнуть и с переводом существительных. Самые интересные примеры — в нашей подборке.

Псапа

Начнем со слова, крайне важного для адыгской культуры. ПСАПЭ [псапа] означает благодеяние, сделанное для другого человека бескорыстно, которое идет в копилку добрых дел и за которое воздастся на том свете. В общем, плюсик в карму, как сейчас говорят. Ученые выделяют здесь важнейший компонент псэ — душа.

Слово имеет религиозный оттенок, но и в повседневной речи используется без ограничений. Псапэ — антоним заимствованного из персидского языка понятия гуэныхь, что означает грех, и его часто можно услышать в пословицах и поговорках.

Пример употребления: Псапэ куэд хъуркъым — Псапэ не бывает много.

Нахуеинщаг

Слово НЭХЪУЕИНШАГЪ [нахуеинщаг] буквально означает жадный до чего-то. Однако оно используется и в переносном значении — слишком сильная любовь или опека сверх меры, выраженная чересчур открыто. Часто выражение используется по отношению к родителям, которые излишне опекают детей и проявляют это демонстративно.

Пример употребления: АпхуэдизкӀэ и къуэм хуэнэхъуеиншэти, фыз къишэжакъым — Он настолько любил сына, что не стал снова жениться.

Фэлычын

ФIЭЛIЫКIЫН [фэлычын] означает, что к человеку лишний раз не обращаются с просьбами и не беспокоят по мелочам из уважения к возрасту, заслугам и положению. Или ко всему вместе.

В основе слова лежит корень фIэлIыкI — уважение. Представление о непререкаемом авторитете к старшему и уважении к возрасту — это главное понятие адыгского этикета, так что наличие такого емкого слова в языке вполне закономерно.

Пример употребления: ФIэлIыкI хузощI — Я оказываю ему (ей) особое уважение.

Захазедзэн

ЗЭХЭЗЕДЗЭН [захазедзэн] — так говорят о ситуации, когда осиротевшего ребенка родственники передают из семьи в семью, воспитывают то в одном доме, то в другом, спихивают друг другу. В итоге малыш остается без надлежащего присмотра.

В прошлом у адыгов не существовало института сиротства: не было подобия приютов, органов опеки. Родственники забирали детей, чтобы дать достойное воспитание. Но этот принцип в повседневной жизни не всегда реализовывался, отсюда и соответствующее понятие в языке.

Пример употребления: Зэхэзедзэ хъуа сабий — Ребенок, которого спихивают друг другу.

Щыхьаху

Мы уже говорили о бескорыстии, которое лежит в основе понятия псапэ. Есть еще одно слово, где этот компонент значения важен. ЩIЫХЬЭХУ [щыхьаху] — это коллективная бескорыстная помощь кому-то в работе. Обычно употребляется в конкретных случаях: помощь друзей, родственников и соседей в постройке дома, ремонте или же в сельскохозяйственных работах.

Никакая плата за такую подмогу не предполагается, но человек мог отблагодарить помощников праздничным застольем. Практика щIыхьэху сохранилась до сих пор, особенно во время ремонта или переезда.

Пример употребления: когда люди оказывают помощь близким, они говорят щIыхьэху дощI — дословно «мы осуществляем щIыхьэху». Есть еще такое понятие щIыхьэхушхын — это еда, которую готовят специально для тех, кто помогал в работах.

Тегужеичын

Любое чрезмерное проявление эмоций и чувств порицалось у адыгов как раньше, так и сейчас. Однако некоторые слова подсказывают, что реальность иногда идет вразрез эталону.

Например, ТЕГУЖЬЕИКIЫН [тегужеичын] означает «чрезмерно тревожиться, беспокоиться о ком-то или о чем-то из-за страха лишения (или из-за случавшегося ранее форс-мажора)». Причем речь о тревоге, например, как за детей, так за деньги, материальные блага.

Пример употребления: И быным тегужьеикIауэ мэпсэу — Он (она) живет в страхе за своих детей.

Телыхучын

Значение понятия ТЕЛЪЫХЪУЭКIЫН [телыхучын] можно передать следующим образом: искать что-то лучшее по сравнению с тем, что уже было найдено ранее. В русском языке есть пословица, по смыслу отдаленно схожая с кабардино-черкесским словом: от добра добра не ищут.

Пример употребления можно найти в фольклоре: Уи гъунэгъум и унэр сфIэцIыкIуу сытелъыхъукI щхьэкIэ нэхъыфI згъуэткъым — Дом твоего соседа мне казался маленьким, и несмотря на то, что я продолжал искать, лучшего не нахожу.

Гужгаж

ГУЖЬГЪЭЖЬ [гужгаж'] означает затаенную злобу. Вообще, компонент гу — сердце — часто встречается в словах, обозначающих чувства или эмоциональные состояния, что будет отражено и в следующих двух словах.

Пример употребления: гужьгъэжь иIэщ на русский можно примерно перевести как «иметь зуб на кого-то».

Гунамыс

ГУНЭМЫС [гунамыс] — так говорят о человеке, которого невозможно удовлетворить из-за его придирок и перфекционизма. Буквально слово можно перевести как «не доходящий до сердца».

Пример употребления: о том, кто обладает таким качеством, обычно просто говорят цIыху гунэмыс, что можно перевести примерно как «привередливый человек».

Гукыдэж

Последнее в нашей подборке слово несет в себе исключительно положительное значение и оценку. ГУКЪЫДЭЖ [гукыдэж'] означает воодушевление, идущее от сердца желание сделать что-то или порыв помочь кому-то без расчета на ответные действия.

Пример употребления: КъыздэIэпыкъуну гукъыдэжь ищIащ — У него (нее) появилось желание (порыв) помочь мне.