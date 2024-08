Как моральные ценности людей изменяются в зависимости от времени года

Работа, опубликованная в Proceedings of the National Academy of Sciences, анализировала ответы на опросы более 230 000 жителей США на протяжении 10 лет. Исследование показало, восприятие моральных ценностей колеблется в зависимости от времени года. Подобное также было выявлено на меньших выборках из Канады и Австралии. Вывод исследования, проведенного Университетом Британской Колумбии (Канада), может иметь серьезные последствия для политики, права и здравоохранения — включая определение времени для проведения выборов и судебных процессов.

«Одобрение моральных ценностей, которые способствуют сплоченности группы и конформизму, сильнее весной и осенью, чем летом и зимой. Моральные ценности — фундамент принятия людьми решений и формирования суждений, поэтому мы считаем, что это открытие может быть лишь вершиной айсберга», — отметил Ян Хохм, первый автор исследования и аспирант кафедры психологии.

Лояльность, авторитет и нравственную чистоты исследователи называют «связывающими» ценностями, так как те способствуют конформизму с групповыми нормами и тесно связаны с политическим консерватизмом. Забота и справедливость могут считаться либеральными ценностями, ориентированными на права и благосостояние индивидуума. Все эти ценности направляют суждения людей о правильном и неправильном.

Респонденты сильнее поддерживали «связывающие» ценности весной и осенью, но не так сильно летом и зимой — паттерн был удивительно устойчив все 10 лет. Было также выявлено, что спад поддержки связывающих моральных ценностей летом был более выражен в районах с более резкими сезонными различиями.

Исследование выявило потенциальную связь между этими сезонными сдвигами в моральных ценностях и уровнями тревожности. Для этого также использовались крупномасштабные данные.