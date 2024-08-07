Почему некоторые продукты «помогают» нам стареть

Когда-то «отец медицины» Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы едим». Еще в древности люди знали, насколько серьезное влияние на наш организм оказывает питание. Наш рацион может способствовать как укреплению здоровья и сохранению молодости, так и преждевременному старению. Мы расскажем вам о продуктах, которые постепенно крадут нашу силу и красоту и способствуют быстрому увяданию.

Почему продукты нас старят?

Неправильное питание может ускорить процесс старения организма. Продукты — это не только комплекс витаминов, белков, жиров и углеводов. Пища может также закислять или защелачивать организм, нарушая жизнедеятельность клеток и стремительно отнимая у нас молодые годы.

О том, как это работает, рассказала журналистам Ольга Шуппо — научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Cliniс, врач антивозрастной медицины. Процесс происходит таким образом:

«Закисление приводит к реакции, приближающей старение. Нарушается работа митохондрий — органелл клеток. Они по праву считаются природными аккумуляторами энергии для человека, снабжая нас энергией за счет кислородного дыхания. Митохондрии начинают переходить на экономный путь метаболизма. В результате энергии вырабатывается мало, страдают процессы детоксикации. Межклеточное пространство окисляется еще сильнее и засоряется».

Когда кислот в организме становится слишком много, происходит закисление внутренней среды организма. Оно вызывает появление воспалительных процессов в тканях. Они становятся причиной преждевременного старения. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки начинают снижаться, и она может погибнуть.

Пищевые привычки, добавляющие нам годы

Правильная диета не сможет остановить неизбежный процесс старения, но способна его замедлить. В то же время употребление вредных продуктов состаривает нас, а кроме этого еще и становится причиной разных заболеваний. Вот основные ошибки в питании, ускоряющие старение:

Простые углеводы. В эту группу входят сахар, сладости и всевозможная выпечка. Ученые выяснили, что переизбыток быстрых углеводов в дневном рационе способен снизить иммунитет человека на 50 процентов.

В эту группу входят сахар, сладости и всевозможная выпечка. Ученые выяснили, что переизбыток быстрых углеводов в дневном рационе способен снизить иммунитет человека на 50 процентов. Чрезмерное употребление фруктов. Нам твердят, что фрукты — это сплошная польза. Так и есть, если есть их умеренно. Но если фруктов в диете слишком много, то повышается содержание фруктозы. Это приводит к увеличению инсулиновой нагрузки и организм закисляется.

Нам твердят, что фрукты — это сплошная польза. Так и есть, если есть их умеренно. Но если фруктов в диете слишком много, то повышается содержание фруктозы. Это приводит к увеличению инсулиновой нагрузки и организм закисляется. Продукты с трансжирами. Основные источники этих опасных веществ — продукция фастфуда и маргарин. Также трансжиры могут умело скрываться, например, в глазури кондитерских изделий. Трансжиры сужают кровеносные сосуды, ухудшая кровоток, а значит и питание тканей. А еще они создают дефицит влаги, последствием которого становятся морщины.

Основные источники этих опасных веществ — продукция фастфуда и маргарин. Также трансжиры могут умело скрываться, например, в глазури кондитерских изделий. Трансжиры сужают кровеносные сосуды, ухудшая кровоток, а значит и питание тканей. А еще они создают дефицит влаги, последствием которого становятся морщины. Пристрастие к кофе. Напиток, без которого многие не могут себе представить утро, в значительных количествах приводит к обезвоживанию организма, а значит к нарушению обменных процессов и ухудшению лимфодренажа.

Напиток, без которого многие не могут себе представить утро, в значительных количествах приводит к обезвоживанию организма, а значит к нарушению обменных процессов и ухудшению лимфодренажа. Шашлыки и сильно прожаренное мясо. Ученые установили, что в самых темных участках мяса после жарки накапливаются углеводороды, вызывающие воспалительные процессы. Они способствуют старению тканей, а кроме этого могут вызывать серьезные заболевания, в том числе онкологические.

Без воды не обойтись

Очень плохо действует на организм недостаточное употребление воды. Если в перерывах между приемами пищи не пить воду, то это не приведет ни к чему хорошему. Клетки перестанут качественно омываться и это приведет к накоплению в них токсинов. Из-за интоксикации здоровая клетка начинает необратимо стареть.

Список привычек, «помогающих» нам стареть, можно продолжать долго. В него входят все виды алкоголя, продукты зажаренные до румяной корочки, соленая еда, колбаса и сосиски. Для достижения долголетия медики рекомендуют отказаться от вредных привычек, сомнительных продуктов из супермаркетов и страсти к жареному, соленому и копченому.