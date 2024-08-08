Может ли фотография в школьном альбоме предсказать, как долго вы проживете

Новое исследование американских ученых показало, что люди, которые считались менее привлекательными в старших классах школы, имеют несколько более высокий риск преждевременной смерти, сообщает ScienceAlert. Научная статья вышла в Social Science & Medicine.Исследователи проанализировали данные тысяч американцев, окончивших школу в конце 1950-х годов. Хотя предыдущие исследования выявили связь между иммунной системой и красотой, до сих пор было мало доказательств того, что привлекательные люди живут дольше.

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«Привлекательность может отражать общее состояние здоровья и систематически влиять на важные процессы социальной стратификации», — пишут авторы исследования Коннор Шихан и Дэниел Хамермеш.

12 незаинтересованных добровольцев оценили внешнюю привлекательность 8386 выпускников школ 1957 года на фотографиях. Последние были разделены на шесть категорий по уровню привлекательности, а затем исследователи отследили, кто из людей на фото умер к 2022 году.

Оказавшиеся наименее привлекательными имели на 16,8% более высокий риск смерти по сравнению с остальными. При этом значимой разницы в смертности между людьми средней симпатичности и самыми красивыми не наблюдалось.

Учет таких факторов, как образование и доход, несколько снизил значимость различий, но состояние здоровья оказалось наиболее влиятельной переменной. Авторы признают, что причины выявленной связи неясны, и призывают к дальнейшим исследованиям.