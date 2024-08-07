Историк раскрыл подробности подготовки Гитлера к ядерному удару по СССР

ФСБ России рассекретила документ, свидетельствующий о планах Третьего рейха применить атомное оружие против Советского Союза в июне 1945 года. Это документ о ходе следствия по делу группенфюрера СА Вернера Вехтера. Он рассказал о разработке нацистской Германией новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе. Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения являлся генерал Дорнбергер, который отвечал за производство "Фау-1" и "Фау-2", а также атомных бомб.

Именно Вехтер признал, что интенсивная подготовка к применению секретного вооружения рассчитана была на июнь 1945 года, что затем нашло подтверждение в документах Третьего рейха, которые сразу же засекретил КГБ СССР.

"Документы, которые рассекретил архив ФСБ показывают, что дело не такое простое. Немцы еще в декабре 1938 года провели расщепление ядра атома урана, и в какой-то мере к 1941 году они опережали США и Советский Союз в создании атомной бомбы, - говорит в комментарии для "РГ" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Затем Германия оккупировала Норвегию, где был завод по производству тяжёлой воды, аннексировала Судетскую область Чехословакии, где были самые большие тогда в Европе залежи урана. Еще 235-й уран доставался из Бельгийского Конго (Бельгия была оккупирована Германией). Научный потенциал и ресурсы позволяли надеяться Гитлеру, что атомная бомба будет создана в ближайшее время. Помешало то, что ресурсы Германия 1941 года направляла на советско-германский фронт. А после разгрома немцев под Сталинградом не хватило сил и ресурсов заниматься всеми проблемами сразу.

Затем, как рассказал Мягков, зимой 1945 года все исследовательские ядерные мощности, которыми немцы занимались в Институте кайзера Вильгельма, перенесли в Южную Германию, где продолжались исследования. Видя угрозу в Красной Армии, Гитлер надеялся дотянуться до Урала, до Средней Азии и там бомбить советские города и промышленные объекты, но не успел. Красная Армия 9 мая 1945 года праздновала победу.

Как отметил Михаил Мягков, слова о том, что "мир спас Советский солдат" ввиду публикации документов ФСБ России обрели новое звучание: речь идёт не только об избавлении мира от "коричневой чумы", но также и о том, что благодаря подвигу Красной Армии удалось избежать ядерной катастрофы.