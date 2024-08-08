Приметы на 8 августа: что можно и нельзя делать

В этот день принято собирать урожай картофеля и яблок и поздравлять офтальмологов. А еще, если вы кошатник, стоит уделить особое внимание любимому питомцу. Все это — традиции 8 августа. Какой праздник приходится на эту дату? Как его принято отмечать? Кто стал именинником? На эти и другие вопросы отвечаем далее.

Праздники 8 августа 2024 года

Праздники 8 августа 2024 года отличаются разнообразием. В первую очередь стоит рассказать про самый популярный из них. Речь идет о Международном дне кошки. Хоть этот праздник и не является официальным, его ежегодно отмечают по всему миру. И это неудивительно: любителей семейства кошачьих можно найти в любом уголке света. К слову, в России имеется собственный национальный День кошек. Он приходится на 1 марта.

Но на этом перечень международных праздников 8 августа 2024 года не заканчивается. На 221-й день года также пришлись:

День альпинизма — приурочен к годовщине первого в истории покорения Монблана в 1786 году;

День офтальмологии — приурочен ко дню рождения офтальмолога и глазного микрохирурга Святослава Федорова.

А еще 8 августа 2024 года — 125-й день рождения холодильника. В начале августа 1899 года американец Альберт Маршалл получил патент на автоматический прибор для охлаждения продуктов. Впрочем, холодильные устройства использовали и раньше, но их массовое производство началось только в XX веке.

Ермолаев день — народный праздник 8 августа в России

Теперь обратимся к народному календарю. В России 8 августа — праздник Ермолаев день. Его также называют Ермолаем Яблочником и Марьевым днем. Он приходится на день поминовения мученика Ермолая Никомедийского. Он жил в конце III века, в период гонений на христиан. Ермолай был пресвитером и вместе с клириками Ермократом и Ермиппом проповедовал Христово учение среди язычников. За это все трое были схвачены, подвергнуты пыткам и позже казнены.

В народе верили, что на праздник 8 августа травы приобретают целебные свойства. А все потому, что утром на них спускается осеннее марево, то есть туман. Поэтому на Ермолая обязательно собирали травы. Правда, заниматься этим можно было только днем, после испарения влаги. Считалось, что в противном случае растения не успеют «впитать» магические свойства.

Праздник 8 августа в России считается днем начала сбора яблок. К этому времени поспевают некоторые сорта. Впрочем, если верить приметам, есть яблоки пока не стоит: нужно дождаться Яблочного Спаса (19 августа). Вместо этого фрукты стоит использовать в вареньях, компотах и других заготовках. А еще на Ермолая выкапывают молодой картофель, из которого готовят драники и другие угощения.

Приметы на 8 августа: что можно и нельзя делать

С праздником 8 августа связано немало примет, в том числе кошачьих. Считается, что, если кошка в этот день особенно ласкова с хозяином, трется о его ноги и ложится рядом, это сулит удачу и богатство. А вот пускать кошек в детскую кровать не стоит: ребенок якобы может начать плохо спать.

На этом запреты 8 августа не заканчиваются. На Ермолая не советуют:

есть птичье мясо, резать птиц — куры в хозяйстве заболеют; заниматься рукоделием и работать в поле (только женщинам) — в семейной жизни наступит разлад;

отлынивать от работы (мужчинам) — хлопоты умножатся, а семью ждут раздоры;

печь хлеб из прошлогодней муки — можно привлечь старые беды;

одалживать рабочие инструменты — к несчастью и проблемам со здоровьем.

Холод 8 августа 2024 года пророчит раннюю и суровую зиму. Багряный закат предшествует затяжным дождям. А желтеющая липа сулит промозглый сентябрь.

Интересные факты про 8 августа

Мы выяснили, какой праздник приходится на 8 августа. Теперь стоит поговорить о том, какие события увековечили эту дату в истории. Вот некоторые из них:

1805 — в Воронеже впервые введена должность городского архитектора, ее занял Тимофей Кондратьев;

1927 — во Франции изобретена вакцина против чумки, также известной как собачья чума и чума плотоядных;

1941 — Иосиф Сталин занял пост главнокомандующего Советской армией;

1955 — в СССР вышел указ, регулирующий условия труда и отпусков для подростков.

8 августа появились на свет императрица и супруга Александра II Мария Александровна, один из отцов генетики Уильям Бэтсон, первопроходец русской мультипликации Владислав Старевич, новеллист Юрий Казаков и другие знаменитые личности.

Именины 8 августа

И напоследок приводим список именинников. День ангела отмечают:

Ермолай;

Игнат; Прасковья;

Сергей;

Федор;

Моисей.

Теперь вы знаете, какой праздник справляют 8 августа 2024 года. Самое время заняться сбором урожая, поздравить знакомых офтальмологов и альпинистов и больше времени провести с любимым питомцем.