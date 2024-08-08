Как американка продолжает «жить» 70 лет после смерти

Американка Генриетта Лакс умерла в 31 год из-за онкологического заболевания шейки матки. Это произошло в 1951 году. Однако спустя 70 лет после смерти гражданка США продолжает частично жить: клетки женщины, над которыми экспериментировали учёные, существуют вне человеческого организма.

Жизнь после смерти

В госпитале Джонса Хопкинса в Балтиморе, в котором проходила лечение Лакс, работал доктор Джордж Гай, одержимый идеей культивирования клеток в лабораторных условиях. Опыты исследователя обычно заканчивались тем, что клетки быстро погибали в пробирках. Однако это не останавливало доктора.

Во время операции у Генриетты взяли образец материала опухоли. Изучая его, Гай заметил, что, в отличие от обычных клеток, которые в питательной среде делились ограниченное количество раз, клетки опухоли делились бесконечно долго. Причём, делали они это в два раза быстрее здоровых клеток. Джордж заявил об открытии в день смерти Генриетты.

Источник жизни или наживы

Клетки HeLa, названные по первым буквам имени и фамилии скончавшейся женщины, стали объектом различных опытов. Используя их, американские специалисты разрабатывали вакцину от полиомиелита. HeLa помогают бороться со СПИДом, раком и другими болезнями. А в декабре 1960 года клетки HeLa были отправлены в космос на советском спутнике.

Интересно, что ныне живущие родственники Лакс, не знавшие об исследованиях, пытались получить денежную компенсацию, когда общественности стало известно о том, что именно клетки Генриетты использовались во время экспериментов. Однако все попытки предъявить претензии учёным ни к чему не привели, так как ответчики, среди которых был и Джордж Гай, уже давно умерли