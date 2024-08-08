Кровавая бойня: как террористы остановили Олимпиаду

Марк Славин родился в Минске в 1954-м году. В его с виду обычной советской семье разговаривали на идиш. Иногда во дворе Марка задевали. Это было не часто, но случалось. Дети вообще могут быть очень жестокими. Родители приучали Марка к музыке. Но когда в очередной раз он услышал в свой адрес что-то обидное, мальчик записался в секцию борьбы.

Марк был уже относительно взрослый, к первому юношескому золоту СССР ему ещё даже не успели сломать уши. К тому времени его уже не дразнили. Во дворе его побаивались, а в сборной БССР – уважали и прочили большое будущее. Конечно, на Олимпиаду в Мюнхен его бы никто не позвал. Да он и мечтать об этом не осмеливался. В команде Советского Союза тогда блистал Шамиль Хисамутдинов, хотя при должном упорстве Марк обязательно бы влился в команду мастеров.

И всё же, каким-то чудом, Марк на Олимпиаду поехал. Правда не как чемпион СССР. Это звание с него сняли за то, что в мае 1972-го вся его семья эмигрировала в Израиль.

Славину очень обрадовались. Знаменитый Муни Вайнберг сразу нашёл ему место в сборной. Марка ждала прекрасная карьера. Каждая олимпийская медаль для молодого Израиля была невероятным событием. В той немногочисленной делегации Славин был самым молодым спортсменом. И именно на его успех были самые большие надежды.

Всё оборвалось ранним утром 5-го сентября. В один из корпусов олимпийской деревни – тот, где жила делегация Израиля – тихо вошли несколько одетых в спортивные костюмы мужчин. С собой у них были большие мешки, а в мешках автоматы.

О том, что делегация Израиля взята в заложники стало известно не сразу. Их корпус находился рядом со столовой. Ничего не подозревающие спортсмены, как и прежде, становились в очередь за завтраком. Кто-то из них даже видел на балконах дома напротив вооружённых людей. Но никто из них не догадывался, какие события за всем этим скрываются.

Слухи поползли только когда начались первые соревнования. Два человека к тому времени уже были мертвы. Первым погиб Муни Вайнберг. Ему не повезло лишь тем, что террористы, оказавшись внутри, вошли именно в его комнату.

Полиция ФРГ уже была в курсе. Это были боевики палестинской группировки «Чёрный октябрь». По особым каналам даже были переданы требования нападавших. Но никто не знал, что в таких ситуациях нужно делать. Олимпиада, да и вообще вся Западная Европа, оказалась не готова к таким событиям. Помощи от правительства Израиля ждать также не приходилось. Политика премьер-министра Голды Меир была против любых переговоров с террористами. Она предложила услуги своих спецслужб, но германская сторона их отвергла.

Олимпиаду остановили лишь через 12 часов после гибели Вайнберга. Вторым погибшим стал Йосеф Романо. В нём узнали героя Шестидневной войны, поэтому его казнили с особой жестокостью.

9 человек были взяты в заложники, на их жизни должны были обменять сотни заключённых по всему миру. Сбежать террористы планировали на самолёте. Его по требованию нападавших пригнали на взлётно-посадочную полосу аэропорта Фюрстенфельдбрука.

Полиция ФРГ была настолько не готова к этим событиям, что даже не смогла набрать нужное количество снайперов. Бронемашин, как выяснилось, по близости также не было. По замыслу полиции, террористы должны были попасть в ловушку. Дело в том, что в самолёте вместо пилотов находились шесть полицейских, готовых открыть огонь. К самолёту террористов и заложников доставили двумя вертолётами. Операция немецких спецслужб была настолько слабо продумана, что для них огромным открытием стало настоящее число преступников. Их оказалось восемь. Хотя план ликвидации предполагал всего четверых или пятерых.

Боевики действовали осторожно. На осмотр самолёта они выделили всего двоих. Увидев, что план рушится, переодетые в форму экипажа полицейские покинули самолёт. У снайперов тоже не выдержали нервы, и началась стрельба.

Первую группу заложников взорвали гранатой, после чего начался сильный пожар. Те же, кто находился в западном вертолёте, прожили на несколько минут дольше. Именно в этом вертолёте был Марк Славин.

Заложники пытались спастись. Со связанными за спиной руками они пытались разгрызть чужие верёвки. К тому времени террористы уже знали, что их кровавая затея провалилась. Но один из них открыл дверь и выпустил в связанных людей всю обойму. Никто не выжил.

Во время Мюнхенской Бойни погибли 11 членов делегации сборной Израиля, один полицейский и пять террористов.

На следующий день была панихида. Президент МОК американец Эвери Брендедж сказал путаную речь, из которой стало ясно, что игры будут продолжены 7-го сентября. То есть пауза составила 34 часа. Брендеджу было глубоко за 80. Журналисты писали, что решение о продолжении Олимпиады было «продиктовано сверху». Что это бы за «верх» – неизвестно. Германия, например, была против. ФРГ боялась повторения этого ужаса.

А известно лишь то, что некоторые делегации, например делегация Египта, покинула Мюнхен. Ко всем израильским спортсменам была приставлена охрана. Охрану приставили и к евреям, выступавшим за другие сборные. Сразу несколько известных спортсменов покинули игры, «не желая участвовать в вечеринке с убийствами», как написал голландский стайер Йос Херменс. Советская сборная осталась. Впереди были знаменитые три секунды финала баскетбольного турнира и бронза футбольной команды.

7-го сентября мир проснулся другим. Олимпиада, прерванная на сутки единственный раз в истории, возобновила свой ход.

Игры должны продолжаться и… и мы должны продолжать наши усилия, чтобы игры оставались чистыми, безупречными и честными, – сказал старик Брендедж в своей нашумевшей речи.

И чем больше проходит времени, тем отчётливее становится видно, что президент МОК был прав.