Математики нашли решение проблемы из басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука»

Уж сколько раз твердили миру: ищите в спорах компромисс! Но извечная проблема, описанная дедушкой Крыловым в басне "Лебедь, Рак и Щука", по сей день жива и рождает нешуточные проблемы. На всех уровнях и в разных ситуациях: на работе и в общении с друзьями, в делах семейных и на мировой арене.

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"Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду…" Ученые-математики из Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН и их коллеги из Московского физико-технического института (НИУ МФТИ) взглянули на это с научных позиций и предложили умный выход из подобных ситуаций.

Как следует из совместной статьи, опубликованной в международном академическом онлайн-журнале Advances in Systems Science and Applications (ASSA), в результате проведенных исследований удалось найти "алгоритм расчета состояния равновесия, к которому придет система из трех или более мнений после того, как каким-либо образом было произведено ее возмущение".

Один из авторов - доцент кафедры высшей математики МФТИ и старший научный сотрудник ИПУ РАН Иван Козицин - объяснил, как они сами к этому пришли:

"Ранее мы изучили случаи, когда пространство мнений состоит из двух элементов. Эта модель хорошо работает, например, для двухпартийных выборов, но в действительности есть и другие мнения. Например, нейтральное, "против всех" или за другого кандидата. Такие системы более реалистичны, но и более сложны. Нам удалось найти алгоритм, чтобы рассчитать состояние равновесия...".

Двигаясь в избранном направлении, Козицин и его коллеги исследовали механизмы того, как интернет и, в частности, социальные сети влияют на распространение информации и на формирование убеждений - отдельных пользователей и больших интернет-сообществ. А ситуация на этот день такова, что теперь практически каждый индивидуум сам выбирает источники получения данных и ориентируется, чьему мнению доверять.

Из-за этого в алгоритм решения требуется вводить дополнительные параметры и накладывать ограничения. А в основе вычислений - разработанная и введенная в научный оборот модель SCADRO (Stochastic Conditional Arranged Discrete Opinions) - "случайные условно ранжированные дискретные мнения".

Эта модель рассматривает влияние одного мнения на другое с помощью специальных "таблиц переходов". В них приведены значения, которые описывают, с какой вероятностью и на какое мнение поменяется исходное убеждение человека в зависимости от того или иного события.

"Новый алгоритм, говорится в сообщении на официальном портале РАН, - позволит находить выход в ситуациях, когда разные части сообщества, подобно Лебедю, Раку и Щуке в басне Ивана Крылова, тянут "телегу" в разные стороны и не могут разрешить насущные вопросы".

А в дальнейшем такие наработки "помогут создавать механизмы для предотвращения конфликтов" и проектировать информационные стратегии с целью противодействия распространению в социальных сетях противоправных влияний.