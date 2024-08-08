«На страже порядка»: как банда открыла собственный полицейский участок

Если весь мир — театр, то вся Индия — это точно Болливуд. В индийском штате Бихар группа преступников раздобыла форму, прикрепила на свои машины маячки и открыла… полицейский участок. В течение 8 месяцев шайка «стояла на страже порядка» и обделывала свои делишки, прикидываясь правоохранителями.

Фейковый полицейский участок открыли в арендованном помещении на первом этаже отеля. Самое забавное, что находился он всего в 500 метрах от дома настоящего начальника местной полиции. Сотрудники отдела ходили в форме со значками и оружием, разъезжали на полицейских машинах, открывали уголовные дела и накладывали штрафы.

Оказывая помощь местным жителям, липовые правоохранители не отказывались от финансовой благодарности. Чаще всего они прямо говорили, что будут заниматься вопросом, когда увидят деньги. Полицейские оказывали широкий спектр услуг. Они даже помогали устраиваться на работу, выдавая «официальные» рекомендации, не бесплатно, конечно.

Набирали жулики сотрудников и в полицию. Для этого они искали приезжих из сельской местности, неискушенных в городских реалиях и нуждавшихся в деньгах. Новым «офицерам» выдавали форму и назначали зарплату до 500 рупий (370 рублей) в день. Со временем в участке жизнь начала бить ключом. Офицеры принимали посетителей, сидя по несколько человек в каждом кабинете.

Так продолжалось 8 месяцев, пока настоящий сотрудник полиции не обратил внимание на оружие одного из «офицеров». Это был примитивный муляж, изготовленный за несколько рупий в местной слесарной мастерской. Внимательный полисмен поделился своими наблюдениями с начальством, и в странный участок прибыл полицейский рейд.

В отеле задержали шестерых преступников, в том числе женщину. К сожалению, главаря необычной шайки на месте не оказалось и он пока гуляет на свободе. Сейчас полиция штата Бихар расследует деятельность аферистов, от действий которых пострадали несколько сотен человек.