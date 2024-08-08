Как Иван Поддубный из циркача стал легендой ринга

Известный русский борец известен не только своими спортивными достижениями. Его путь был полон ярких событий, неожиданных поворотов и захватывающих историй. В день смерти Ивана Поддубного, 8 августа, «ФедералПресс» рассказывает о малоизвестных фактах из жизни спортсмена.

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Начал карьеру в цирке

Иван Поддубный родился 9 октября 1871 года в деревне Красеновка Полтавской губернии в семье крепостного крестьянина. С ранних лет он отличался недюжинной силой и выносливостью. Его отец был крупным человеком, и молодой Иван унаследовал от него физическую мощь. В юности он работал грузчиком в портах Одессы и Севастополя, где его физические способности не остались незамеченными.

В 1896 году Поддубный начал свою карьеру в цирке, выступая в качестве силача и борца. Его выступления пользовались огромной популярностью у публики, а сам он быстро стал одним из самых известных цирковых артистов России.

Выиграл большинство боев в своей карьере

Поддубный стал знаменитым после того, как в 1903 году выиграл чемпионат мира по борьбе в Париже. Его техника и сила поражали зрителей и соперников. Он использовал свои знания о слабых местах человека, чтобы побеждать даже самых опытных борцов.

Есть легенда, что Иван Поддубный не проиграл ни одного официального поединка за всю свою карьеру. Это не так – он все же потерпел несколько поражений, в основном в пожилом возрасте. Однако в абсолютном большинстве боев он был победителем. Многие рекорды Поддубного остаются непобитыми и по сей день.

Был дважды женат, но не имел детей

Личная жизнь Ивана Поддубного была не менее насыщенной и интересной, чем его спортивные достижения. На заре своей цирковой карьеры в Киеве Иван Поддубный пережил трагическую потерю возлюбленной, гимнастки Марии Дозмаровой, которая погибла во время выступления.

Спустя долгое время, в 1910 году, Поддубный женился на Антонине Квитко-Фоменко, но их союз распался через десятилетие, когда Антонина ушла от него к другому мужчине во время гастролей борца в Одессе.

В конце 1920-х Поддубный женился на Марии Машониной, вдове, чей сын был его учеником. Этот брак оказался последним и самым долгим для борца. Вместе супруги поселились в собственном доме на берегу моря в Ейске, где и прожили до конца дней Ивана Максимовича.

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