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Личные мотивы: за что Хрущев ненавидел Сталина на самом деле

У Никиты Хрущёва причин ненавидеть Иосифа Сталина было предостаточно. Это и зависть, и страх. Но главная – смертный приговор сыну Леониду, совершившему во время войны тяжкое преступление, который, фактически, вынес вождь народов.

Личные мотивы: за что Хрущев ненавидел Сталина
© Русская семерка

Опасная игра

По мнению историков, развенчание «культа личности» Сталина Хрущёвым стало своеобразной местью легендарному советскому государственному деятелю. К таким радикальным мерам могла привести гибель сына.

В 1942 году Леонид Хрущёв, будучи военным лётчиком, в куйбышевском госпитале в результате пьяной выходки застрелил моряка. Тем вечером собутыльники играли в «Вильгельма Телля», а Леонид промахнулся – не сбил поставленную на темя бутылку и попал в голову.

Никита Сергеевич тут же отправился в Кремль вымаливать у Иосифа Виссарионовича прощение для отпрыска. Сталин же, зная обо всех обстоятельствах инцидента, сухо заявил – ничем помочь не может.

Однако, по другим данным, Леонида всë-таки отправили на фронт, где он и погиб во время воздушного боя в марте 1943 года. Кстати, именно этой версии и придерживался Хрущёв-старший. По понятным причинам, став генсеком, подтвердить гибель сына в тюрьме он не мог.

Сын за сына

Через два дня после смерти Сталина его сын Василий получил распоряжение уехать из Москвы и занять пост начальника провинциального авиаокруга. С данным витком своей карьеры он не согласился и тут же попал во Владимирский централ за «антисоветскую пропаганду». На свободу сын Сталина вышел инвалидом. Хрущёв выделил ему трёхкомнатную квартиру в Москве и назначил военную пенсию. Но тяга к спиртному вновь привела Василия в места не столь отдалённые. Не помогло и принудительное лечение. В итоге сын Сталина (по официальной версии) скончался от алкоголизма.

Муж и жена – одна сатана…

Досталось и родственникам жён Иосифа Виссарионовича. Племянник первой супруги Екатерины Сванидзе Александр получил пять лет лагерей. За решётку по обвинению в шпионаже угодила и Анна, сестра Надежды Аллилуевой. Под каток репрессий попала даже сноха Аллилуевой и её супруг – им дали по семь лет.

Но в расправе над близкими родственниками винить единолично Хрущёва не стоит. Как рассказывали современник, Сталин и сам не испытывал к родным Сванидзе и Аллилуевой особой симпатии. Их ряды он существенно подчистил собственноручно – ещё до начала войны. Так что Хрущёв на них не отыгрывался.