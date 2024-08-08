Личные мотивы: за что Хрущев ненавидел Сталина

У Никиты Хрущёва причин ненавидеть Иосифа Сталина было предостаточно. Это и зависть, и страх. Но главная – смертный приговор сыну Леониду, совершившему во время войны тяжкое преступление, который, фактически, вынес вождь народов.

Опасная игра

По мнению историков, развенчание «культа личности» Сталина Хрущёвым стало своеобразной местью легендарному советскому государственному деятелю. К таким радикальным мерам могла привести гибель сына.

В 1942 году Леонид Хрущёв, будучи военным лётчиком, в куйбышевском госпитале в результате пьяной выходки застрелил моряка. Тем вечером собутыльники играли в «Вильгельма Телля», а Леонид промахнулся – не сбил поставленную на темя бутылку и попал в голову.

Никита Сергеевич тут же отправился в Кремль вымаливать у Иосифа Виссарионовича прощение для отпрыска. Сталин же, зная обо всех обстоятельствах инцидента, сухо заявил – ничем помочь не может.

Однако, по другим данным, Леонида всë-таки отправили на фронт, где он и погиб во время воздушного боя в марте 1943 года. Кстати, именно этой версии и придерживался Хрущёв-старший. По понятным причинам, став генсеком, подтвердить гибель сына в тюрьме он не мог.

Сын за сына

Через два дня после смерти Сталина его сын Василий получил распоряжение уехать из Москвы и занять пост начальника провинциального авиаокруга. С данным витком своей карьеры он не согласился и тут же попал во Владимирский централ за «антисоветскую пропаганду». На свободу сын Сталина вышел инвалидом. Хрущёв выделил ему трёхкомнатную квартиру в Москве и назначил военную пенсию. Но тяга к спиртному вновь привела Василия в места не столь отдалённые. Не помогло и принудительное лечение. В итоге сын Сталина (по официальной версии) скончался от алкоголизма.

Муж и жена – одна сатана…

Досталось и родственникам жён Иосифа Виссарионовича. Племянник первой супруги Екатерины Сванидзе Александр получил пять лет лагерей. За решётку по обвинению в шпионаже угодила и Анна, сестра Надежды Аллилуевой. Под каток репрессий попала даже сноха Аллилуевой и её супруг – им дали по семь лет.

Но в расправе над близкими родственниками винить единолично Хрущёва не стоит. Как рассказывали современник, Сталин и сам не испытывал к родным Сванидзе и Аллилуевой особой симпатии. Их ряды он существенно подчистил собственноручно – ещё до начала войны. Так что Хрущёв на них не отыгрывался.