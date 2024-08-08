Расшифрованы предсказания древней Месопотамии

Профессор Эндрю Джордж из Лондонского университета и независимый исследователь Джунко Танигучи расшифровали 4000-летние клинописные таблички, найденные более 100 лет назад на территории современного Ирака. Тексты оказались древними предсказаниями.

© The Trustees of the British Museum

Исследование опубликовано в журнале Journal of Cuneiform Studies, а коротко о нем рассказывает Live Science. Ученые расшифровали клинописные тексты четырех глиняных табличек, которые хранятся в коллекции Британского музея.

Предполагается, что артефакты были найдены на территории города Сиппара, который был одним из крупнейших городов Месопотамии и процветал на территории современного Ирака. В Британский музей они поступили в период между 1892 и 1914 годами, но до последнего времени не были полностью переведены.

В своей работе ученые пишут, что таблички "представляют собой древнейшие примеры сборников предзнаменований лунных затмений, когда-либо обнаруженных". Для предсказаний авторы клинописных текстов использовали самые разнообразные факторы, включая время ночи, движение теней, а также даты и продолжительность затмений.

Например, одно предзнаменование гласит:

"Если затмение произойдет внезапно и сразу же прояснится, то умрет царь, Элам будет разрушен".

Город Элам также располагался в Месопотамии, на территории современного Ирана. Другой текст предсказывал падение городов Субарту и Аккада в случае, если "затмение начнется на юге, а затем прояснится".

А "затмение в вечернюю стражу" предсказывало скорую эпидемию. Исследователи предполагают, что древние предсказатели опирались на опыт своих предшественников, астрологов, которые веками собирали знания о небесных явлениях и связывали их с определенными земными событиями.