Останцы Триумфальной арки XIX века обнаружили в Нижнем Новгороде

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Останцы Триумфальной арки XIX века обнаружены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Арка с золотыми макушками и бойницами была возведена в 1896 году к приезду императора Николая II. Она располагалась на улице Советской, которая в то время называлась Московской. В первой половине прошлого века арку уничтожили.

Юрий Шалабаев решение о воссоздании Триумфальной арки. В ходе изысканий в рамках предпроектных работ были обнаружены, предположительно, останцы исторической арки и мостовая. Работы сразу остановили, а материал передали специалистам.

Исходя из результатов исследования, власти примут решение о том, как воссоздать арку.

Ранее у нижегородского кремля нашли мастерскую фальшивомонетчиков XIX века.

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