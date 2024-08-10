Иерей объяснил, кто не попадет в рай

Иерей Русской Православной Церкви Максимов выступил с важным заявлением, объяснив, почему гордыня и немилосердие могут стать преградой на пути к Царству Божию. В своем обращении он сослался на притчу о богаче и бедняке Лазаре из Евангелия, подчеркивая, что эти качества неизбежно ведут человека к дьявольскому искушению.

© Poslednie-novosti.com

По словам священнослужителя, даже находясь в аду, богач продолжал спорить и требовать, чтобы Лазарь пришел к нему с посланием о покаянии. Его отказ смириться с участью стал символом гордыни, которая не позволила ему войти в рай.

— «Если бы такие люди, как этот богач, оказались в раю, они бы принесли с собой свои споры и недовольства, начали бы распоряжаться», — отметил Максимов.

Иерей призвал верующих отказаться от гордыни и стремиться к милосердию, подчеркивая важность праведной жизни здесь и сейчас. Он напомнил, что после смерти изменить свою участь уже невозможно, и призвал всех заботиться о своих душах, следуя заповедям Божьим.