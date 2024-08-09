Маугли наоборот: человек воспитал четырех волков и стал вожаком стаи

Житель Норвегии Фрэнк Андре Сома (Frank Andre Soma) уже больше 20 лет работает в природном парке Лангедраг (Langedrag). Здесь мужчине приходится заботиться не только о кроликах, белочках и прочих мелких животных, но также о настоящих хищниках, в том числе волках.

Думаете, это опасно? А вот и нет! Фрэнк доказал, что при желании можно не только подружиться с волками, а даже стать их вожаком!

Фрэнк Андре Сома начинает свое утро с похода к вольеру, где живут два волка — Варг и Иргас. Мужчина приносит животным еду, поэтому они всегда радостно его встречают. Волки очень уважают Фрэнка, ведь принимают его за своего вожака.

Чтобы добиться такого признания, с первых дней жизни Аска, Эмбла, Иргаса и Варга (раньше волков было четверо, но двое недавно скончались) мужчина ложился с ними спать.

Это продолжалось на протяжении полутора месяцев. Фрэнк кормил маленьких волчат и согревал их своим теплом. Таким образом мужчина «втирался к ним в доверие».

«Самое главное — установить первый контакт, — рассказывает Фрэнк. — Чтобы животные к тебе привыкли».

Так как волки знают Фрэнка с самого рождения, они считают его своим «альфа-самцом». Животные разрешают ему носить их на руках, играть с ними и даже приближаться к их кормушке.

Впрочем, бывали случаи, когда в волках просыпался их звериный инстинкт. Однажды волчица Эмбла напала на Фрэнка, когда тот вошел в вольер, но остальные волки быстро за него заступились. Мужчина говорит, что волки на самом деле боятся людей даже больше, чем люди их.

Единственные, кого к себе подпускают обитатели Langedrag — владельца природного парка Тува Торсон и самого Фрэнка. Сейчас Фрэнк работает в медвежьем парке, который находится в нескольких часах езды от Осло. Здесь он пытается втереться в доверие к трем другим волкам, но пока его попытки не увенчались успехом.