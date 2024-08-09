Суп из клея и «кофе» из земли: почему Сталин считал Ленинград потерянным

Осажденный, но несломленный. Город, переживший один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. Почти два с половиной года блокады. Несмотря на все лишения, мытарства и смерти, Ленинград не сдался врагу и по праву получил звание города-героя.

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Отрезан от большой земли

Долгое время бывший столицей нашей страны, Ленинград и в советские годы продолжал оставаться городом особого значения. К началу войны здесь проживало около 3,2 миллиона человек, действовали 333 крупных промышленных предприятия, 130 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Почти четверть от всей продукции тяжелого машиностроения и треть продукции электротехнической промышленности стране поставлял Ленинград.

© Фотохроника ТАСС

Согласно плану «Барбаросса», Гитлер намеревался захватить Москву только после того, как будет произведен захват Ленинграда. Это направление было очень важным для немцев: они планировали, во-первых, завладеть мощной экономической базой СССР, сосредоточенной в Ленинграде, а также захватить флот и закрепить свое господство на Балтийском море. Кроме того, фюрер прекрасно понимал, какое важное символическое значение имеет Ленинград – колыбель Октябрьской революции – не только для Сталина, но и для всего советского народа. Гитлер был уверен, что падение этого города откроет ему путь к легкой и безоговорочной победе.

Наступление на ленинградском направлении началось 10 июля 1941 года. Немцы превосходили нас и числом, и вооружением: у них было почти в 2,5 раза больше солдат, в 10 раз – самолетов, в 1,2 раза – танков и почти в 6 раз –минометов. Гитлер планировал захватить Ленинград не позднее сентября 1941 года. Он хотел лишить советское командование возможности вывести свои части из района Ленинграда и использовать их на других участках фронта.

В результате долгих ожесточенных боев 8 сентября 1941 года войскам группы «Север» все же удалось захватить Шлиссельбург и взять под контроль исток Невы. Таким образом, Ленинград оказался отрезан от большой земли. С этого дня началась блокада, продлившаяся страшных 872 дня. В окружении оказались практически все силы Балтийского флота и большая часть войск Ленинградского фронта – всего более полумиллиона человек. Помимо войск в кольце блокады оказались и все мирные жители, а это на тот момент – почти 2,5 миллиона человек и еще 340 тысяч тех, кто жил в пригородах. Всякое сообщение с городом было разорвано, добраться до Ленинграда теперь можно было только самолетом или по Ладожскому озеру.

Сталин считал Ленинград потерянным

10 сентября немцы начали штурм Ленинграда. В итоге оборона советских войск вокруг города оказалась прорвана. Через несколько дней в город прибыл Георгий Жуков, который сам принял на себя командование Ленинградским фронтом. В беседе с писателем Константином Симоновым маршал так говорил о ситуации, сложившейся в 1941 году в Ленинграде и на подступах к нему:

«Положение, сложившееся под Ленинградом в тот момент, он [Сталин] оценивал как катастрофическое. Помню, он даже употребил слово «безнадежное». Он говорил, что, видимо, пройдет еще несколько дней, и Ленинград придется считать потерянным. А с потерей Ленинграда произойдет соединение немцев с финнами, и в результате там создастся крайне опасная группировка, нависающая с севера над Москвой».

В попытках удержать Северную столицу Жуков шел на самые жесткие меры; в частности, за самовольное отступление и оставление рубежа обороны полагался немедленный расстрел, причем касалось это как простых солдат, так и офицерского состава.

© Фотохроника ТАСС

Автор книги «900 дней. Блокада Ленинграда», американский публицист и историк Гаррисон Солсбери писал:

«Если что и остановило немцев, то это кровь. Человеческие потери в те сентябрьские дни не поддаются подсчету. Катюши? Может быть… Железная воля Жукова? Жуков был ужасен в те сентябрьские дни. По-другому не скажешь. Он угрожал командирам расстрелом, увольнял налево и направо, требовал только одного: атаковать, атаковать, атаковать! В этом была вся суть его приказов. Не важно, насколько слаб отряд, не важно, есть ли у них винтовки, патроны, неважно, что они отступали в течение нескольких недель. Приказано наступать! Ослушайся – и попадешь под трибунал».

К 18 сентября враг захватил пригороды Ленинграда – Пушкин, Красное Село и Слуцк, а зажатые в кольцо советские войска оказались разделены надвое. В итоге немцы остановились примерно в 4-7 километрах от города. Линия фронта проходила всего в 4 километрах от Кировского завода и в 16 километрах от Зимнего дворца. Но ни самые мощные артобстрелы, ни бесконечные бомбежки не смогли поколебать Ленинград – он устоял. Тогда Гитлер решил уничтожить город, не оставив камня на камне. В директиве начальника штаба военно-морских сил Германии «Будущее города Петербурга» так и говорилось: «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли. После поражения Советской России, дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса».

Начальник немецкого генштаба Франц Гальдер в своем дневнике так писал о боях за Ленинград:

«Сомнительно, что наши войска сумеют далеко продвинуться, если мы отведем с этого участка 1-ю танковую и 36-ю моторизованную дивизии. Учитывая потребность в войсках на ленинградском участке фронта, где у противника сосредоточены крупные людские и материальные силы и средства, положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник – голод».

Суп из клея и «кофе» из земли

Историки до сих пор спорят о том, сколько жизней унесла ленинградская блокада. По разным данным, за эти 872 дня погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Причем только 3% из них стали жертвами немецких авианалетов и артиллерийских атак, остальные 97% сгубили голод и холод.

На момент начала блокады в городе было следующее количество продуктов питания: мука и зерно – на 35 дней, крупа и макароны – на 30 дней, мясо и мясные продукты – на 33 дня, жиры – на 45 дней, сахар и кондитерские изделия – на 60 дней. Тогда никто еще не знал, что растягивать эти запасы придется на гораздо более долгий срок. Отпуск товаров производился по карточкам. Хлеб ленинградцы получали ежедневно, остальные продукты – раз в десять дней.

Самым тяжелым временем для блокадников стал период с середины ноября 1941 года по конец января 1942 года. Продовольственных запасов в городе почти не осталось, а все поставки были заблокированы. Именно тогда была серьезно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались на ленинградском фронте, выдавали по 500 граммов в день, рабочим – по 375 граммов, остальным труженикам – по 250 граммов. Меньше всего получали служащие, иждивенцы и дети: им доставалось всего 125 граммов хлеба в день. Этот небольшой кусок хлеба мы сегодня, не задумываясь, съедаем в два укуса, а тогда сотни тысяч людей были вынуждены растягивать его на сутки, чтобы выжить. Неудивительно, что у всех, кто сумел пережить блокаду, до конца жизни сохранилась привычка съедать весь хлеб до последней крошки. Если задуматься, это даже не привычка, а уже своего рода рефлекс. Сами они называют это «блокадный синдром».

Зима 1942 года была страшной не только из-за голода, но и невыносимых морозов. Отопления в городе практически не было, водопровод и канализация не работали. Между тем столбики термометров порой опускались до минус 32 градусов. Работа встала практически на всех заводах и фабриках, кроме оборонных. Измученные голодом и холодом люди сотнями умирали прямо на улицах, но это никого не удивляло. Трупов было так много, что их негде было хоронить. Большую часть умерших похоронили на Пискаревском мемориальном кладбище. По существующим данным, в здешних могилах покоится до полумиллиона блокадников. Также тела многих жителей кремировали в печах местного завода, а потом в вагонетках свозили в ближайшие карьеры.

В те суровые два с половиной года Ленинград оказался буквально наводнен беспризорными детьми. Матери и бабушки отдавали последнюю пайку хлеба малышам, а сами погибали от истощения. К несчастью, очень часто жертвы были напрасными, и дети умирали вслед за взрослыми. В разных источниках приводится разная статистика детской смертности, но цифры так или иначе ужасают. К примеру, в книге «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов» утверждается, что с июля 1941 по конец 1942 года в Ленинграде умерло порядка 38 тысяч детей в возрасте до 1 года.

Многие ленинградцы в годы блокады вели дневники, в которых описывали жуткую атмосферу голода и смерти, царившую в городе. При этом в этих же записях ужас соседствует с удивительным героизмом, который подчас проявляли и дети. Одним из самых страшных свидетельств того времени стал знаменитый дневник Тани Савичевой – школьницы, которая в блокаду лишилась почти всех своих близких. Леденящие душу строки из ее записной книжки впоследствии зачитывались на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных документов против нацистских преступников. В этом маленьком дневнике всего несколько записей: Таня по очереди перечисляет членов своей семьи и указывает время их смерти. Последняя надпись, сделанная незадолго до смерти самой девочки, гласит: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Чтобы хоть как-то выжить, людям в Ленинграде приходилось проявлять изобретательность. В пищу шло все, начиная от обойного и столярного клея, из которого варили некое подобие студня, заканчивая... землей. Да, это не игра слов: ленинградцы приходили на пепелище, оставшееся на месте сгоревших в результате бомбежек складов с мукой и сахаром, и собирали землю, в которой были примеси сахара. Ее разводили с водой, в итоге земляная гуща оседала на дне, а оставшуюся сладковатую жидкость потом пили. Этот своеобразный напиток имел темный коричневатый оттенок, поэтому его полушутя называли «кофе». Когда и этого не было, варили похлебку из кожаных ремней, а летом спасались растениями: из крапивы варили щи, из лебеды и подорожника пекли лепешки. Одним словом, выживали как могли, при этом продолжая работать на благо фронта.

Залпы победы

После всех пережитых невзгод и мучений Ленинград был вознагражден за свое мужество и стойкость. 12 января 1943 года, после тщательной артиллерийской подготовки, 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта перешли в наступление, а через 6 дней, 18 января, им удалось соединиться и освободить Шлиссельбург, а также очистить от противника все южное побережье Ладожского озера. Советские войска сумели разорвать кольцо врага и пробить в нем коридор шириной 8-11 километров. Сухопутная связь Ленинграда со страной была восстановлена. В ближайшие 17 дней по берегу Ладоги были проложены автомобильная и железная (так называемая «Дорога победы») дороги. До этого единственный путь, по которому в город доставлялись продукты и топливо, проходил по льду Ладожского озера – речь о знаменитой «Дороге Жизни». Таким образом, блокада была прорвана.

© Фотохроника ТАСС

Однако на этом мытарства ленинградцев не закончились: враг продолжал укреплять рубежи на южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в районе Ораниенбаумского плацдарма достигала 20 километров. До полного освобождения города из немецкого плена оставался еще год.

Решающая битва за Ленинград началась 14 января 1944 года. В этот день войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января войска Ленинградского фронта разгромили красносельско-ропшинскую группировку немцев, а части Волховского фронта освободили Новгород. На этом атаки на Ленинград прекратилась: город был спасен. В честь окончательного снятия блокады 27 января 1944 года над городом прогремел праздничный салют – первые за два с половиной года залпы, которые вызывали у людей не ужас, а слезы радости.

8 мая 1965 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинграду было присвоено звание города-героя.

Прошло много лет, но над памятью о блокаде время здесь не властно. Повсюду нет-нет, да мелькнет где-нибудь тень войны: мемориальные доски, памятники, стелы – Петербург утопает в них, как 9 мая 1945-го утопал в цветах. Но, пожалуй, главное место памяти о блокадных годах – это то самое Пискаревское кладбище, где на гранитной стене позади монумента «Мать-Родина» высечены строки пережившей блокаду писательницы Ольги Берггольц: