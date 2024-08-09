День Военно-воздушных сил России: история и традиции праздника

Ежегодно в середине августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС) — рода войск в составе Вооруженных сил Российской Федерации, история которого насчитывает более 100 лет. За годы своего существования военнослужащие ВВС принимали участие во множестве военных конфликтов, среди которых только за последние 20 лет — боевое противостояние в Грузии, антитеррористическая операция России в Сирии и специальная военная операция на Украине. «Лента.ру» рассказывает, как в России появился День Военно-воздушных сил, как ВВС показали себя во время Великой Отечественной войны и кого принято поздравлять в эту дату.

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Когда отмечают День ВВС в 2024 году

В 2024-м, как и в любом другом году, День Военно-воздушных сил России празднуют 12 августа. На этот раз дата выпадает на понедельник. Несмотря на то что праздник довольно популярен — в честь него устраивают парады и концерты — выходным он не является.

День Военно-воздушных сил России ежегодно отмечается 12 августа

История ВВС

До Октябрьской революции

В России авиация начала развиваться еще в XIX веке: сначала в центре внимания были вовсе не самолеты, а воздушные шары. Их ограниченно применяли в боевых действиях вплоть до 1910-х годов, в основном для разведки с воздуха и корректировки огня артиллерии.

Затем в Российской империи приступили к строительству дирижаблей (однако к 40-м годам XX века от их использования Александр Михайлович Романов даже писал, как военный министр Владимир Сухомлинов поднял на смех его предложения об использовании аэропланов.

В 1910 году несколько российских офицеров все же Францию, чтобы научиться пилотажу. Вернувшись на родину, они стали преподавать летную подготовку — в том же году открыла свои двери первая в России школа военных летчиков. Также в 1910-м свой полет совершил первый полностью российский самолет «Гаккель-III» (правда, серийным он так и не стал).

Настоящим прорывом российской авиации можно считать создание в 1913 году тяжелого биплана «Русский витязь». Самолет, разработанный Игорем Сикорским, был предназначен для стратегической разведки и установил рекорд по продолжительности полета — 1 час 54 минуты.

Применять авиацию на поле боя Россия начала на фронтах Первой мировой войны. Поначалу самолеты использовали в основном для разведки и корректировки огня, а затем на них стали вести воздушные бои.

В 1914 году в России на базе самолетов «Илья Муромец» появилось первое в мире бомбардировочное соединение

В годы СССР

1930-1940-е годы были временем, когда авиация во всем мире стремительно развивалась, не стал исключением и СССР. Страна наращивала парк военной авиации, причем за счет самолетов собственного производства. Особое внимание уделялось истребителям: они составляли до 36,8 процента от общего числа авиапарка СССР.

К концу 1930-х авиация выполняла следующие задачи:

поражение войск и техники противника с помощью авиабомб, пушек и пулеметов;

уничтожение самолетов врага и важных объектов в тылу;

ведение воздушной разведки;

корректировка огня артиллерии, связь и наблюдение за полем боя;

вывоз раненых;

быстрая доставка грузов;

переброска войск и оружия.

Несмотря на успехи авиации СССР в ходе гражданской войны в Испании и конфликте у реки Халхин-Гол, Советско-финская война, произошедшая накануне Великой Отечественной, обнажила сильное отставание советских самолетов в плане техники. Кроме того, существенные проблемы обнаружились в управлении войсками и организации боевых действий.

Великая Отечественная война

В начале 1940-х советская авиация серьезно отставала от немецкой — Военно-воздушные силы Германии (Люфтваффе) обладали более совершенными на тот момент самолетами. Кроме того, в первые часы войны много советских бортов, включая самые современные, было уничтожено прямо на земле. За первые полгода авиация СССР потеряла более 21 тысячи самолетов, свыше 9 тысяч из них — боевые.

Постепенно Советскому Союзу удалось взять реванш. Можно сказать, что отечественная авиация сыграла решающую роль в битвах за Москву, на Курской дуге и под Сталинградом. В Берлинской операции 1945 года принимали участие порядка 7500 военных самолетов, в то время как в начале Великой Отечественной в операциях задействовали лишь 200-500 бортов.

115 000 самолетов было произведено в СССР за время Великой Отечественной войны

Самыми массовыми в 1941-1945 годах стали истребитель Як-1 и штурмовик Ил-2. А появление истребителя Як-3 и истребителя-бомбардировщика Як-9 помогло не только противостоять Люфтваффе, но и достичь превосходства над немцами.

Кроме самих новейших самолетов, советская промышленность за 1930-1940-е годы получила передовые конструкторские бюро, высококлассных инженеров и сеть авиационных заводов, способных в сжатые сроки поставлять на фронт нужное число боевых бортов.

Холодная война

Начавшаяся в 1946 году холодная война подстегивала гонку вооружений, а значит, и развитие авиапроизводства. СССР постепенно переходил на реактивные самолеты: Як-15, МиГ-9, Ла-15. Бомбардировщик Ил-28 Корейской войны 1950-1953 годов. В тот же период крупные военно-воздушные группировки СССР разместили на территории соцблока: в ГДР, Польше и Венгрии.

На смену реактивным самолетам в 1950-х пришли сверхзвуковые: например, МиГ-19 и МиГ-21. Последний и по сей день считается самым распространенным сверхзвуковым самолетом в истории.

В 1960-х годах стартовало производство самолетов с изменяемой геометрией крыла: первые образцы в СССР продемонстрировали в 1967 году, это были МиГ-23 и Су-17. Обе модели впоследствии широко использовали в военных операциях и экспортировали. В 1970-м впервые в воздух поднялся тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, который эксплуатировали в исходном варианте вплоть до 2016 года.

Боевые самолеты четвертого поколения, произведенные в 1980-х, отличались резким улучшением маневренности. Некоторые из них до сих пор используются в российской армии: среди них исходные варианты МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Ту-160 и их модификации. В том же десятилетии шла работа над созданием истребителя пятого поколения, но при СССР он так и не был выпущен.

В современной России

После распада СССР бывшие республики Союза РФ, право сохранить ядерное оружие получила только Россия, как правопреемница СССР.

Кризис 1990-х сильно ударил по армии России: значительно сократились численность и боевой состав ВС, а также расходы на содержание. Когда-то единая армия разделилась по бывшим республикам СССР — к ним отошли оборудованные военные городки, вузы, аэродромы, техника, вооружение и так далее.

Однако в 2009 году структуры войск, в том числе Военно-воздушные силы стали модернизировать. В итоге сегодня военно-космические силы (ВКС) России входят в топ самых мощных авиафлотов мира.

В 2015 году ВВС России объединили с войсками воздушно-космической обороны (ВВКО). Так появились Воздушно-космические силы (ВКС) РФ

История Дня ВВС России

В начале 30-х годов XX века в СССР задумались о введении отраслевого праздника для воздушной авиации. В честь торжества было предложено проводить парады с участием лучших летчиков и передовых моделей самолетов.

Для проведения мероприятий выбрали август — месяц, когда в лагерях для личного состава ВВС уже заканчивался летний период подготовки боевых летчиков. Кроме того, именно в августе на большей части территории СССР устанавливалась стабильная и благоприятная погода — а значит, никакие катаклизмы не должны были помешать проведению воздушных парадов.

День Воздушного флота в СССР впервые отпраздновали 18 августа 1933 года

На аэродроме имени Фрунзе в Москве прошла выставка техники, были проведены показательные полеты. Над Ходынским полем пролетели бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3, истребители И-5 и И-7, учебный самолет У-2 и пассажирский АНТ-14, с борта которого прыгнули 62 парашютиста. Авиапарад показал себя настолько хорошо, что его стали проводить ежегодно: с 1934 по 1961 год (кроме 1941-1945 годов) — на аэродроме в Тушино, с 1961 по 1967 год — в Домодедово. Прежде всего на парадах демонстрировали новейшие образцы самолетов.

Однако праздник, посвященный именно Военно-воздушным силам России, Генерального штаба. Правда, в соответствии с указом президента, мероприятия в честь Дня ВВС проводились в третье воскресенье августа — в День Воздушного флота России.

В 2006 году дата была Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». Положения о проведении мероприятий в День Воздушного флота России в нем уже не было.

Традиции Дня ВВС

В День ВВС по всей России традиционно проходят шоу и выставки, концерты и соревнования, церемонии награждения и присвоения званий. Кроме того, в честь юбилеев Военно-воздушных сил России устраивают по-настоящему масштабные мероприятия.

Например, в 2022 году в парке «Патриот», в честь 110 лет со дня основания ВВС, прошли: праздничный концерт, квест, мастер-классы и воздушный показ авиационных групп высшего пилотажа.

Какие пилотажные группы есть в России «Русские витязи» — одна из самых известных российских групп высшего пилотажа, обладатель ряда мировых рекордов. «Витязи» летают на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Базируется группа на аэродроме Кубинка в Подмосковье. «Стрижи» тоже базируются в Кубинке. Пилоты этой группы выполняют показательные полеты на МиГ-29 как в группах, так и поодиночке. «Соколы России» — единственная в мире группа высшего пилотажа, которая демонстрируют ближний маневренный воздушный бой. Базируется в Липецке.«Русь» — старейшая в России группа высшего пилотажа, базируется в городе Вязьма Смоленской области. Выступает на учебно-тренировочных самолетах Л-39 «Альбатрос», разработанных в Чехословакии. «Беркуты» — группа, которая выступает на ударных вертолетах Ми-28Н. Базируются «Беркуты» в городе Торжок Тверской области. «Барсы» — первая в России женская пилотажная группа. Базируется на аэродроме Боровая в Сургуте.

Военные аэродромы в городах, где дислоцируются части ВВС, как правило, организуют своего рода дни открытых дверей: приглашают на экскурсии, предоставляют возможность лично ознакомиться с разными образцами военных самолетов, а также проводят показательные выступления.

Кого поздравить с Днем ВВС

В этот день принято поздравлять всех, кто связан с военной авиацией: военных летчиков, ветеранов ВВС, студентов, преподавателей профильных вузов и учебных центров, инженеров, технических специалистов, диспетчеров и так далее.

Поздравления с Днем ВВС